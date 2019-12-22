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中国天文学家发现的首颗太阳系外行星获名“望舒”

2019/12/22 9:31:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月22日消息 昨天，“太阳行星世界命名”活动中国（内地）命名结果媒体说明会在北京天文馆举行，我国天文学家发现的首颗太阳行星获名“望舒”。

据新京报报道，我国天文学家发现的首颗太阳系外行星原来的命名为HD173416b，在昨天的“太阳系外行星世界命名”活动中获得了新名字望舒，于此同时其母恒星HD173416也获名为羲和。

据悉，望舒，也作明舒、素舒、圆舒。中国神话传说中为月驾车之神，也可借指月亮。出自《楚辞·离骚》：前望舒使先驱兮，后 飞廉 使奔属。而羲和则是中国上古神话中的太阳女神与制定时历的女神，在后来的不断演化发展中，羲和又作为太阳神话、天文史官的代表人物，明确地承担了文化的功能载体，并集中表现在古诗词文化环境中的运用上。

在系外星星命名方面，目前暂行方法是以由b开始的小写字母扩充恒星的命名。例如：HD 188753 Ab是最初被发现的太阳系外行星，它的轨道环绕着HD 188753A运行，而HD 188753A是三合星HD 188753中的一颗。由于这样的命名方式不太亲民，国际天文学联合会（IAU）今年组织了“太阳系外行星世界命名”全球活动项目，目的就是让每个国家或地区命名系外行星系统。

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关键词：行星系外行星

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