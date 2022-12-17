Redmi K60 系列集多项同价位唯一于一身, 预订 2023 旗舰焊门员

在刚刚过去的半个月里，已经有不少品牌旗下的首款第二代骁龙 8 移动平台旗舰接连亮相，凭借着各自鲜明的卖点让大家瞬间挑花了眼。

在此之后，还将有数款机型即将到来，而其中，一贯主打极致性价比的 Redmi 自然是大家关注的焦点。现在有最新消息，近日有数码博主进一步带来了该机的更多细节。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的信息显示，即将亮相的一款新机将拥有同价位唯一无线闪充、唯一 2K 柔性直屏、唯一 16+512GB 大内存，集如此三项顶级配置于一身，可见该机堆料的豪横程度。

结合此前相关爆料，同时拥有以上强悍配置的机型，很可能就是此前已经得到密集曝光的全新 Redmi K60 系列。值得注意的是，此前小米中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰早已将“全面推动 2K 屏普及”作为了口号，进一步印证了该爆料的可信度。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K60 系列将继续推出多个档位的机型，分别将搭载天玑 8200、骁龙 8+ Gen1、骁龙 Gen2 等多款处理器，最高将会采用挖孔 2K 直屏。同时，该机将最高将搭载 5000 万像素的大底主摄，还将提供率 67W 有线 + 30W 无线以及 120W 快充 + 30W 无线的快充方案，这也是 Redmi 家族首款支持无线充电的机型，其性价比可见一斑。

据悉，全新的 Redmi K60 系列将在明年 1 月与大家见面，目前该机已经在工信部入网，将继续扛起 2023 年“旗舰焊门员”的重任。更多详细信息，我们拭目以待。