小米迷你主机采用长江存储 PC300 SSD：速度可达 3900 MB/s，低功耗设计

IT之家 12 月 17 日消息，小米迷你主机在日前发布，搭载 i5-1240P 处理器，标配 16GB 内存和 512GB SSD。

据慧荣方面消息，小米迷你主机的整机版本采用了来自长江存储的 PC300 512G SSD 作为内置存储。

IT之家了解到，今年 6 月份，长江存储推出新一代商用固态硬盘 ——PC300 系列 PCIe 4.0 NVMe M.2 固态硬盘，适配笔记本、超薄本、二合一电脑、台式电脑、IoT / 嵌入式设备及服务器等终端。

PC300 系列固态硬盘产品采用长江存储第三代三维闪存芯片，支持 PCIe 4.0、NVMe 1.4 等接口协议，其顺序读取速度最高可达 3,900 MB/s，最高工作功耗低于 5W，采用无缓存设计，支持 HMB。同时，PC300 提供 256GB、512GB、1TB 三种容量和 M.2 22 x 42mm 和 22 x 80mm 两种尺寸。

IT之家了解到，小米迷你主机体积约为 0.44L，采用一体式 CNC 铝合金主体，提供双雷电 4 + 双 HDMI 接口，搭载 12 代英特尔酷睿处理器 i5-1240P，12 核心 16 线程，4.4GHz 最高睿频，支持 40W 性能释放、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3。小米迷你主机配备 16GB 双通道 DDR4 内存与 512GB PCIe 4.0 SSD，搭配 100W 墙插式电源，搭载 Windows 11 操作系统。