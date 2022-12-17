刘作虎：OPPO 一加正式开启双品牌，OPPO 未来三年单独为一加投入 100 亿

IT之家 12 月 17 日消息，在今天下午举行的一加 9 周年活动中，刘作虎宣布 OPPO 一加正式开启双品牌，刘作虎称 OPPO 将给一加投 100 亿，为助力一加未来发展。

OPPO 为一加开启「护航计划」，在资金、技术、渠道、和服务赋能：

资金支持：OPPO 将在未来 3 年单独为一加投入 100 亿资金；

技术赋能：OPPO 研究院、研发部门的领先技术向一加倾斜，让一加的产品快速应用行业顶尖的技术，尤其在一加专注的性能赛道带来更多的惊喜；

渠道共享：一加入驻 OPPO 全国超 5000 家线下门店，用户可以就近上手体验一加手机；

服务升级：开放 OPPO 超 1000 家售后网点，为一加用户提供优质的售后服务，网点覆盖全国 90% 以上地级市。

IT之家了解到，刘作虎表示，有了明确的品牌和市场定位，在 OPPO 的全方位护航下，一加将会迎来全新的时代。在这个策略的协同下，OPPO 与一加建立各自的品牌特色，推出差异化产品，满足越来越多样化的用户需求。

刘作虎表示，未来 OPPO 通过 Find 和 Reno 两个英雄系列，在影像和设计两个赛道引领行业。而一加作为 OPPO 旗下主打性能的先锋品牌，聚焦性能赛道，打造兼具极致性能和质感设计的精品。

刘作虎称，在 OPPO 与一加双品牌的协同上，OPPO 的线上就是一加。一加创立时就是从线上起步，建立独特的一加社区，与加油持续共创，并推出首款产品。过去九年，一加在海内外线上市场屡创佳绩，极受欢迎。未来，一加将继续在深耕线上，以线上为主战场，充分发挥线上的效率优势，为用户打造更极致的产品。