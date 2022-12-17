拳头游戏将迎来年终假期，官方发布 2022 年回顾

IT之家 12 月 17 日消息，拳头游戏宣布将迎来年终假期，官方带来了对过去一年里所做事情的盘点回顾。

首先，拳头游戏邀请了 Lil Nas X 担任英雄联盟老大，星之守护者再次拯救世界，《英雄联盟：双城之战》也荣获了多个奖项。

在过去的一年里，拳头游戏作为一家全球公司齐聚巴塞罗那，并继续推出全新的英雄、契约者和游戏模式来丰富游戏世界。IT之家了解到，这里说的还只是已经发行过的游戏，世界各地的团队在过去一年里也同样投入大量时间制作之前公布的游戏，比如 Project L 以及一些还未公布的项目。

拳头游戏称，接下来的两周（上海及深圳办公室假期为 12 月的最后一周），员工们将花时间陪伴家人和朋友，享受假期，当然，也包括玩游戏。虽然大部分员工将开始休假，但在线运营、反作弊和安全等团队将错开休假时间，以便玩家能够顺利进行游戏。

下面是拳头游戏 2022 年回顾

电竞

2022 年，DRX 和 Deft 从墨西哥城的入围赛起一路披荆斩棘，在旧金山的全球总决赛冠亚军赛上击败 Faker 和 T1，这也是有史以来观看人数最多的英雄联盟赛事之一。在 VALORANT 全球冠军赛上，巴西赛区的 Loud 在伊斯坦布尔紧张激烈的决赛中战胜了北美赛区的 Optic Gaming。而在 VALORANT 改变者赛中，Mary 和 G2 Gozen 夺得首个国际冠军，终结了 C9 White 在赛场上的统治地位。

展望 2023 年的电竞项目，将看到英雄联盟赛事的新赛制，还有给 VALORANT 赛事带来巨大改变的战队。同时，英雄联盟手游赛事将把注意力放在亚洲赛区，而《英雄联盟：云顶之弈》赛事会在 2022 年建立全新合作关系和测试赛制后继续发展。

全球各地的拳头游戏

2022 年是拳头游戏审视自己全球运营方式的一年。公司的全球总部仍然位于洛杉矶，同时拳头游戏还将继续在上海、首尔、新加坡、都柏林、柏林等重要城市持续扩展主要办公室。

今年，拳头游戏收购了 Wargaming Sydney，将拳头游戏带回了大洋洲，在西雅图建立了一处主要负责 VALORANT 的新办公室，并宣布将在东南亚开设多个办公地点。

这些东南亚的办公室将为曾经通过 Garena 游玩《英雄联盟》的玩家提供服务，Garena 是拳头游戏在该地区的长期合作伙伴。随着这段合作关系的结束，拳头游戏将为东南亚的玩家带来完整的拳头游戏体验，拳头游戏将首先举办一场大型的游戏内派对，来欢迎这些玩家加入新的拳头游戏服务器。

公益回馈

通过星之守护者等活动以及 VALORANT 的公益回馈组合，玩家们在 2022 年里为慈善机构筹集数百万美元。这笔钱被纳入拳头游戏的社会影响力基金，随后被用于全球有影响力的事业中。

拳头游戏已为 28 个地区的慈善机构拨款超过 600 万美元（约 4182 万元人民币）。每个地区都选出三家慈善机构，玩家可以对这些获得社会影响力基金援助的机构择一进行投票。这三家慈善机构各将获得至少 25% 的地区善款，而投票人数最多的机构将获得 50% 的善款。投票是完全开放的，目的是让玩家选择最符合自己价值观的慈善事业。

欢迎新的合作伙伴

在过去一年里，拳头游戏与一些出色的伙伴合作过。拳头游戏加入了微软 Xbox Game Pass ，将全球两大游戏社区汇集在同一平台上。

Latinx in Gaming 与 Riot Unidos 进行合作（Riot Unidos 是为拉美裔拳头员工建立的包容性小组），举办 LXIG 的年度 Game Jam 活动，其主题是为社区人员赋能。

改善玩家每天使用的在线空间，靠的是所有人的努力。因此拳头游戏加入了公平游戏联盟，这也是拳头游戏一直在寻找合作伙伴的原因。比如 Take This，这是一家致力于为游戏心理健康提供支持的非盈利组织。

拳头游戏与 IDEO 合作，为“数字繁荣设计”挑战选出十名优胜者，这些优胜者提交了出色的提议，以打造更多具有包容性的游戏和在线体验。

说到打造更健康的在线空间，为了达成该目标，拳头游戏还和育碧达成合作关系。

电竞方面，拳头游戏与亚马逊 AWS 达成合作，为电竞粉丝提供全新数据。同时还公布了 Stryker 计划，在都柏林建立首座设施，以改变全球粉丝观看电竞赛事转播的方式。

作为少数股份拥有人，拳头游戏还进一步地推进了与 Aim Lab 的合作关系。Aim Lab 目前已经是 VALORANT 玩家练手的主要方式，因此与其达成合作是理所应当的。

当大家在期待《英雄联盟：双城之战》动画第二季的时候，拳头游戏对 Fortiche 进行股权投资，这家工作室是《双城之战》能以如今面貌诞生的关键。

以上只是所有拳头员工去年取得成就的一小部分。拳头游戏对新的一年，以及随之而来的全新事物充满了期待。现在，拳头游戏要献上一份承诺，并好好休整几周。拳头游戏承诺，休整完毕后，将以新赛季启程为起点，带着活力与激情迎接满载崭新开始的新一年。