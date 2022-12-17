微软 Visual Studio 2022 17.5 预览版 2 新增 Sticky Scroll 功能

IT之家 12 月 17 日消息，微软宣布，Visual Studio 2022 17.5 预览版 2 增加了 Sticky Scroll（粘性滚动）功能，以帮助提高用户的生产力。

Sticky Scroll 通过将相关 Headers 固定在滚动视图上方来提醒用户正在编辑哪段代码。该功能在默认情况下关闭，但可以通过进入工具 > 选项 > 文本编辑器 > 常规 > Sticky Scroll，并切换“在编辑器顶部的滚动中显示嵌套的当前作用域”选项来打开它。

Sticky Scroll 目前在支持的语言方面有点局限，但在编辑 C#、C++、XAML 和 JSON 编写的代码时，这可以发挥作用。微软表示，将继续改进这一功能，因此可能在未来增加对 Sticky Scroll 更多语言方面的支持。

IT之家了解到，Sticky Scroll 功能将使 namespaces，classes 和 methods 在滚动代码时粘在编辑器的顶部。Sticky Scroll 部分会随着适用 headers 的传递而增长和缩小。这应该可以帮助识别正在编辑的代码的哪一部分，而不需要向上滚动并再次查看，从而节省时间。

如果不喜欢太多的内容停留在编辑器顶部，用户可以从启用它的地方限制行数。只要在“定义显示的最大粘性行数：”旁边输入想要的行数，然后按确定。要开始使用该功能，请下载最新的 Visual Studio 2022 预览版。