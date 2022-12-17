本田型格 e:HEV 上市：售价 16.39 万元起，搭载第四代 i-MMD 双电机混动系统

IT之家 12 月 17 日消息，本田全新 INTEGRA 型格 e:HEV 混动车宣布上市，市场指导价 16.39 万元起，首任车主可享 3 年 6 次免费基础保养 (含首保)。搭载第四代 i-MMD 双电机混合动力系统，其中锐・科技版售价 16.39 万元，锐・豪华版售价 17.79 万元，锐・尊享版售价 18.69 万元。

广汽本田首次将中大级别车型 2.0L 双电机混动系统下放，同时承袭 Honda Architecture 新架构先端工艺技术和性能。

型格 e:HEV 基于 Honda Architecture 新架构高刚性平台打造，高强度车身热成型钢使用比例高达 10.6%，融合轻量化材料与车身强化骨骼。搭载第四代 i-MMD 混动系统，高功率电机最大功率 135kW，强大扭矩 315N・m。动力性能媲美 3.0L V6 发动机。电控系统进一步优化，带来更平顺、线性的动力输出。

型格 e:HEV 采用 1415mm 超低车身，1575mm 超宽后轮距。第四代 i-MMD 混动将 IPU 智能动力单元布置在后排座椅下方，将原有的低重心进一步降低 10mm，同时前后轴配重更均衡，进一步提升操控稳定性。底盘采用前麦弗逊独立 + 后多连杆独立悬挂，并配备高刚性铝合金副车架，进行针对混动特性的底盘调校。

IT之家获悉，第四代 i-MMD 混动拥有纯电模式、混合动力模式、发动机直驱三大驱动模式。

第四代 i-MMD 混动采用全新 2.0L 缸内直喷发动机，集成 13.9 高效压缩比、350Bar 高压多段喷射技术，实现 41% 超高热效率。IPU 智能动力单元经过优化，扩大电池使用容量，使电驱工况进一步扩大。优质空气动力性能加上高效燃油经济性能，新车 WLTC 综合工况油耗低至 4.39L / 100km，加满一箱油可跑上千公里。

▲ 全新 2.0L 缸内直喷发动机

型格 e:HEV 高刚性平台为车身静音性能提供重要前提，新车还加入了大量隔音降噪材料，从源头和路径阻隔噪音。同时，开发团队对发动机曲轴、平衡器进行静音强化，电驱工况也进一步扩大，最终让第四代 i-MMD 可以实现接近 EV 的静谧行驶。

型格 e:HEV 将更具科技感的银色装饰融入车头导流口、后视镜罩等位置，并配备富未来感的专属车色天澈蓝。进入车内，新车搭载混动专属的 SBW 按键式换挡、12 扬声器 BOSE 豪华音响系统、前排座椅加热、卡片式钥匙等配置。新车还配备 ANC 主动降噪与 ASC 主动声浪功能，打造运动听觉享受。全新功率仪表，可在运动模式下模拟出热血的指针律动效果，为电驱驾驶加点激情。

型格 e:HEV 标配 Honda SENSING 安全超感系统，集合多项辅助驾驶配置，比如 ACC 主动式巡航控制与 TJA 交通拥堵辅助系统配合使用，可减轻驾驶员行车负荷，带来更舒适、平稳驾驶辅助体验。Honda CONNECT3.0 智导互联系统融合了语音助手、车家互联、手机控车等多维互联功能。