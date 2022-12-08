本田宣布将推出轻型商用电动面包车：售价仅约 5.1 万元，续航 200 公里

IT之家 12 月 8 日消息，本田公司今天宣布，将于 2024 年春季推出一款新的轻型商用电动货车，是个人和企业的理想选择。

本田新的电动商用面包车的起价仅为 100 万日元，约合人民币 5.1 万元。

IT之家了解到，该电动车是基于本田在 2018 年发布的轻型商用车 N-VAN 打造，本田在一份新闻稿中说，这款电动车面包车将具有电动车的安静和强大的加速能力。续航方面，本田称其目标是 200 公里。

据本田公司称，这个续航“足够实用，不仅可以用于商业用途，还可以用于日常购物、上下班或上学，以及业余爱好。”该公司还补充说，低价格将有助于加速电动车的部署。

目前，本田正在对其轻型电动车在 2024 年春季推出前的商业环境中进行各种测试，这家日本汽车制造商计划到本世纪末在全球所有推出 30 款电动车型。

本田和丰田等日本汽车制造商在行业向全电动汽车过渡的过程中已经落后。迄今为止，本田在拥抱电动汽车方面一直是出了名的慢，该公司计划在 2024 年与通用汽车合作推出其第一辆全电动汽车 ——Prologue。

虽然本田的电动面包车很小，而且续航有限，但在日本将是理想的选择，该车将在该市场推出。本田公司表示，日本的微型车领域是一个在电动车过渡中应高度优先考虑的领域，这就是为什么该公司从开发轻型电动车开始。