Nothing Phone（1）手机推送安卓 13 / Nothing OS 1.5 Beta：应用加载速度快 50%

IT之家 12 月 17 日消息，Nothing 在本月初开始为基于 Android 13 的 Nothing OS 1.5 Beta 计划进行人员招募 。在此之前，该公司表示，今年不会向 Nothing Phone (1) 用户提供安卓 13 正式版。

现在，Nothing OS 1.5 Beta 测试版开始面向注册用户推送。Nothing OS 1.5 配备了新的天气应用和定制的 Nothing UI，应用程序加载速度快了 50%，更多的颜色方案可用于将第三方应用程序与主题壁纸相匹配，快速设置中的新二维码扫描仪，屏幕底部的剪贴板预览可在粘贴前进行快速编辑，以及媒体控制器的新外观。

此外，还可以从通知区关闭正在运行的后台应用程序，增加后台内存，减少频繁使用的应用程序加载的等待时间，以及新的自我修复功能，通过清除未使用的缓存和过期的系统转储，“使 Nothing Phone (1) 像新的一样运行”。更好的快速设置，有新的网络和蓝牙设备弹出窗口，音量控制的新 UI，有易于调节的滑块，无需解锁屏幕，以及改进的游戏模式，有新的 UI，用于轻度通知和谷歌游戏仪表板，支持屏幕截图、屏幕录制、FPS 显示和免打扰模式。

用户还会获得谷歌打包到安卓 13 中的所有特性，包括新的照片选择器、新的通知权限、新的媒体权限，以及支持用不同语言使用不同的应用程序。

IT之家了解到，Nothing OS 1.5 的最终稳定版本承诺将在“2023 年初”到来。