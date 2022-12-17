奇瑞汽车 App 将于 12 月 18 日上线

IT之家 12 月 17 日消息，奇瑞汽车 App 将在 12 月 18 日上线，目前已现身各大安卓应用商店中，预计将在明天开启服务。

据应用商店介绍，奇瑞汽车 App 是奇瑞千万小奇同学交流互动平台，致力于提供人、车、生活的一站式用户体验。自由、共创的小奇社团，让每个人都能找到趣味相投的朋友；通过多种途径，你能随时随地获取积分；上小奇优选兑换精美超值商品，或者各种热门权益。IT之家获悉，在这里还可以享受自助看车、选车、用车、养车的一站式服务。

【功能亮点】

1、 小奇社团：

小奇社团分为产品、兴趣、行业三类，用户可根据自己的兴趣加入对应社团，通过线上发贴、评论等方式进行线上交流，同时可发起投票活动等。

2、 小奇同学会：

小奇同学会由城市同学会和经销商同学会构成。车主可自主创建城市同学会，邀请其他车主加入同学会；经销商可创建经销商同学会，邀请车主参加线下活动。

3、 小奇优选：

小奇优选汇集精品商城与积分商城，支持积分 + 现金支付，配合秒杀、抽奖、赠券等多种玩法。

4、 爱车・车服务：

爱车模块承载了购车、车主服务功能；用户可在该模块看车、选车、购车，若用户成为车主，还可使用预约维保、道路救援、用车指南等服务。

5、 资讯：

展示最新鲜的奇瑞资讯，最详尽的用车指南，最火热的车友活动，用户可以随时浏览官方动态，让您一键触达各类讯息。