Robo&Kala 推出二合一笔记本：搭载高通骁龙 8cx Gen 3，续航 20 小时

IT之家 12 月 18 日消息，Robo&Kala 是一家在海外负有盛名的电脑厂商，现宣布推出旗下首款二合一笔记本电脑，宣称该笔记本拥有高性能、超轻薄和长续航等特点，兼顾了便携性与生产力，但暂未公布定价和上市日期等信息。

这款二合一笔记本采用 CNC 切割一体成型外壳，使用阳极氧化工艺，拥有蓝、粉、绿、灰、黑等多种配色可选。此外，它背面拥有一个可调节支架，键盘采用分体式设计。主机厚 7.3mm，重 690g，无风扇设计，整体看上去类似微软 Surface Pro 系列。

配置方面，该机搭载高通骁龙 8cx Gen 3 芯片，采用 M2.2230 固态硬盘，支持自行更换，采用 12.6 英寸 AMOLED 触控屏 + 康宁大猩猩玻璃，拥有 2.5K 分辨率，600nit 亮度，覆盖 98% DCI-P3 色域，内置 41.4Wh 电池，支持 45W 快充，续航可达 20 小时。

Robo&Kala 创始人兼首席执行官 Robin Ma 表示，“世界瞬息万变，但笔记本电脑领域近年来一直相对停滞不前，未能与时俱进，全球有 20 亿 Windows 用户，我们必须为他们提供便携、高效、实惠、配置优秀的产品。 这就是 Robo&Kala 笔记本电脑的用武之地。”

IT之家了解到，骁龙 8cx Gen 3 采用了三星 5nm 工艺，包括 4 个 3.0GHz 的 Cortex-X1 超大核、4 个 2.4GHz 的 Cortex-X1 大核，二级缓存 6MB，三级缓存 8MB，支持 LPDDR4X-4266 内存，兼容 X65 基带。

它的正面还配备了一颗 500 万像素的广角摄像头及红外摄像头，双远场麦克风，支持 Windows Hello，后置一颗 1300 万像素摄像头，支持自动对焦和 4K 视频拍摄。

其他方面，这款机型拥有两个全功能 Type-C 接口，支持 DP1.4 视频输出及 PD 快充，附赠 65W 氮化镓充电器；出厂预装 Windows 11 家庭中文版系统。

此外，这款笔记本配备 Smart Pen 手写笔，支持 4096 级压感，可吸附在主机右侧进行无线充电，Robo&Kala 称充电一分钟可满足 2 小时的使用需求。