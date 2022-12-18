中国信通院：5G 连接将加快从手机向智能穿戴、机器设备、汽车等一般物体延伸

IT之家 12 月 18 日消息，中国信通院近日正式发布了《中国宽带发展白皮书（2022 年）》（以下简称《白皮书》）。

IT之家了解到，《白皮书》提出，宽带发展呈现四大趋势，包括移动宽带向高速泛在演进、固定宽带向光联万物迈进、算力设施向多元融合发展、融合设施向智能高效升级。

移动宽带向高速泛在演进。5G 技术标准向 5G-Advanced 升级，将在移动带宽增强、超高可靠低时延、海量机器类通信能力的基础上，进一步向垂直行业、智能运维等领域扩展和探索，提供泛在万兆体验和千亿联接能力。5G 将支持更多的物联网设备以更低的功耗接入网络，5G 连接将加快从手机向智能穿戴、机器设备、汽车等一般物体延伸，持续赋能万物互联。

固定宽带向光联万物迈进。F5G 将在千兆接入（eFBB）、全光联接（FFC）和体验可保障（GRE）网络能力基础上，进一步向着绿色光网、算力光网、工业光网、可靠光网演进。全光千兆网络发展将全面提速，中国、新加坡、韩国和瑞典等主要光纤国家逐步走向千兆社会，千兆光网将加速向家庭用户和垂直行业拓展，有望率先在工业制造、智慧城市等重点领域取得突破。

算力设施向多元融合发展。工业互联网、车联网等新型智能场景应用带来全球算力需求爆发式增长，多元化应用场景驱动数据中心形态多样化发展趋势日益显著。云网融合向多云互联方向演进，适配多云发展的网络体系加速形成，云边协同能力持续增强。

融合设施向智能高效升级。工业互联网融合承载能力将持续提升，时间敏感网络加速发展，工业控制网络日益扁平化，工业互联网平台加速向基地园区下沉。车联网与移动通信融合发展趋势显著，NR-V2X 技术标准加快成熟，路侧回传网络向固移融合架构演进。新型智慧城市建设迈向新阶段，全光智慧城市加快发展，数字孪生城市成为重要演进方向。