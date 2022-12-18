沃尔沃召回 6985 辆进口及国产汽车，涉及部分插电式混合动力车型

IT之家 12 月 18 日消息，据国家市场监督管理总局网站，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、浙江豪情汽车制造有限公司日前向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起召回以下车辆，共计 6985 辆。

一、沃尔沃汽车销售（上海）有限公司（共计 2161 辆进口车）

2021 年 3 月 25 日至 2022 年 10 月 8 日生产的 2022、2023 年款进口 XC90 汽车，共计 2161 辆；

二、大庆沃尔沃汽车制造有限公司（共计 2308 辆国产车）

2021 年 4 月 26 日至 2022 年 9 月 29 日生产的 2022、2023 年款 S60 汽车，共计 361 辆；2021 年 4 月 26 日至 2022 年 10 月 8 日生产的 2022、2023 年款 S90 长轴距汽车，共计 1947 辆。

三、浙江豪情汽车制造有限公司（共计 2516 辆国产车）

2021 年 3 月 23 日至 2022 年 10 月 5 日生产的 2022、2023 年款 XC60 汽车，共计 2516 辆。

IT之家了解到，本次召回范围内部分插电式混合动力车辆由于发动机控制模块的软件控制逻辑错误，可能造成发动机无法启动。如果故障出现，启动车辆时仪表中将出现提示信息（驱动系统需要维修），此时车辆可以通过电动模式行驶。当需要发动机工作时，仪表将再次出现警告但发动机无法启动。如果用户忽视警告和提示信息继续行驶，当车辆高压电池电量耗尽时，仪表将提示“安全停车”且车辆失去电力驱动，存在安全隐患。

沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、大庆沃尔沃汽车制造有限公司、浙江豪情汽车制造有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级发动机控制模块软件。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，沃尔沃汽车授权经销商将主动联系相关用户为车辆升级软件。