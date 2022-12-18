腾讯：游戏安全问题频发，DDoS 攻击为全行业最高

IT之家 12 月 18 日消息，2022 游戏安全行业峰会于 12 月 16 日举办。本届峰会上，腾讯安全联合腾讯游戏安全、广东省游戏产业协会发布了《2022 游戏安全白皮书》（以下简称《白皮书》）。

IT之家了解到，《白皮书》指出了游戏安全七大信息点：

2022 年腾讯 PC 游戏外挂对抗激烈，样本量仍在高位， 功能量对比 2021 年增多 12% ；

近 2 年移动游戏外挂中， 定制挂占比超过 68% ；

2022 年游戏黑产处罚量增加明显；

游戏内的违规内容从从文本逐渐往图片和语音迁移；

游戏账号安全问题严峻， 木马盗号量上涨 300% ；

游戏行业 DDoS 攻击为全行业最高 ；

玩家知情权意识以及对玩家服务水平的要求快速提升，安全服务建设进入快车道。

具体来看，2022 年端游外挂对抗激烈，样本量按月均值达到 2017 款，同比增长 1.8%，功能数量按月均值达 3282 个，同比增长 12%。移动游戏端的外挂功能数量增长更为明显，是外挂样本量的 4.28 倍。这意味着同一款外挂所具备的功能更为多样，检测和对抗的难度上升。

游戏账号安全方面，木马、钓鱼欺诈、撞库、租号借号成为黑产隐蔽实施盗号行为的主要手段。此外，2022 年日均中马量级较 2021 年上涨逾 300%，单日最高超过 15 万。游戏账号通常与实名信息关联，盗号问题不仅仅关乎单个账号的得失，在盗号团伙的动作下，用户隐私信息被黑产利用的风险将明显上升。

《白皮书》指出，游戏行业是 DDoS 攻击的高发地，也是遭受 DDoS 攻击最多的行业，2022 年表现尤甚，所占全行业总攻击比例由 2021 年的 26% 上升至 42%。其中，出海游戏在复杂的海外环境下成为黑产攻击热点，所占全行业总攻击比例在 2022 年上半年占到了 40%，其中手游包揽近 50% 的 DDoS 攻击，占据较高比例的攻击份额。