布局中东市场，众泰汽车称下属子公司签订 6.9 亿元销售服务协议

IT之家 12 月 18 日消息，众泰汽车今日发布公告称，公司下属子公司浙江众泰汽车制造有限公司与律赛国际贸易（永康）有限公司近日签署了《独家经销和服务协议》。

公告显示，众泰制造愿意根据该协议条款，授权律赛国际在双方约定的中东特定国家和地区市场为本协议内车型的独家出口商、代理商；律赛国际愿意接受此授权。

作为众泰制造在上述市场独家出口商和代理商，律赛国际愿意在中东市场为本协议内的车型 T300 相关产品进行分销和提供售后服务，双方同意 2022 年-2023 年律赛国际的销售计划为：10000 台该车型，金额人民币 6.9 亿元。

此外，在整个中东地区，除律赛国际事实和与众泰制造约定的出口和提供售后服务的特定国家市场外，众泰制造仍有权利在律赛国际实际发生业务和与众泰制造约定的特定其他国家外自行安排出口、销售和发展经销商事宜。

IT之家了解到，众泰汽车在公告中表示，本协议的签署，有利于进一步夯实公司整车的复工复产，提升公司的市场竞争力和品牌知名度，争取更多的客户资源和订单，推动公司走向健康、稳健的发展道路。本次协议的实施对公司本年度经营业绩无重大影响，预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。上述协议为日常经营合同，协议的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因履行协议而对协议对方形成重大依赖。

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