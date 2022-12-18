5G 消息的三种类型，快来了解下

5G 时代，三大运营商联合发布了“5G 消息”，它可以用来传输消息、图片、视频，进行语音电话、群聊、在线服务、互动等。要知道从人类诞生起，交流与通讯就是我们最基本的沟通需求，通讯行业的诞生，更是大大丰富了人类的交流方式，随着 5G 时代的到来，这次重磅出击的 5G 消息，又是什么样的呢？

01、5G 消息

5G 消息，是 5G 上的新应用。5G 消息分为三大类：5G 短信、5G 富媒体消息、5G 物联网消息。

5G 短信

在 5G 消息中，5G 短信继续存在，提供短信能力，业务体验和传统短信是一样的，因此 5G 短信对用户来说感知变化不大。

5G 短信模块按逻辑分省设置，由多个短信 VNF 组成，分省设置的 SMSC 模块连接本省计费中心，短信网关，彩信中心等。

5G 富媒体消息

5G 富媒体消息突破了短信的制约，在个人领域，我们可以发送文本、图片、音视频、位置、表情、卡片等。在行业领域，企业可以使用行业消息、卡片消息、聊天机器人、小程序等，为用户提供服务，最大的亮点是可以互动。

5G 消息系统包括：5G 消息中心、MaaP 子系统和群聊子系统。其中，消息中心包括短信、消息 AS、SIP 接入、DM 和文件服务器。

消息中心：提供点对点短消息业务、点对点基础多媒体消息业务、群发基础多媒体消息业务、业务到点短消息业务、业务到点基础多媒体消息业务等功能。

MaaP：为行业用户提供 5G 商业消息（MaaP）业务接入能力，为用户提供行业聊天机器人搜索、详情查询功能，提供 A2P 消息上下行处理等功能。

群聊：为支持 5G 消息的终端提供群聊服务，包括群管理、群消息收发等功能。

5G 物联网消息

5G 物联网连接海量物联网端，通过 5G 消息可以实现“物”与“物”、“物”与“人”、“应用”与“物”之间的通信，比如智能水表、智能井盖等。

可以说 5G 短信、5G 富媒体消息和 5G 物联网消息三者共同组成了完整的 5G 消息。对于 5G 消息应用，并没有使用门槛，用户甚至不需要下载客户端，在终端原生的消息入口即可收发 5G 消息。

02、5G 消息入口

相对应刚刚提到的 5G 消息的三个大类，5G 消息的入口也分为个人入口、企业入口和万物入口三大类，并真正实现了统一数字化入口和统一服务。可以说，5G 消息终端一机在手，即可服务大众、服务行业、服务万物。

个人入口

个人入口，就是打造大众用户的数字化信息服务入口，在手机上插卡即可使用，是最方便、最快捷、最安全的信息沟通服务。只要拥有一个手机号就可以实现 5G 消息的收发、群聊、日常生活服务等。

企业入口

5G 消息的企业入口可以作为桥梁，将企业信息化服务、企业流量链接到广大消费者，帮企业把内容、信息、业务、服务直达推送到用户，用户也可以通过 5G 消息小程序搜索获取企业服务，基于 5G 消息就可以给用户提供最直接、最便捷的服务。

万物入口

5G 消息可以作为万物信息化服务、人机交互的最有选择，通过 5G 消息入口即可面向物联网终端发送或获取消息。通过消息链接万物，可以实现大消息大连接，通过人机交互可以打通物联网终端与人网的鸿沟，实现万物易用、好用、可靠和安全。

03、5G 消息网络支持

5G 消息支持 5G 网络、物联网网络，也可以兼容 4G 网络接入，这为以后从 4G 网络切换到 5G 网络打造了无感切换的体验，并且对 2G / 3G / 4G 都可以互通和向下兼容。

5G 消息总体网络架构

5G 消息的网络架构如上图所示，终端可以通过 5G NR 无线网络、NB-IoT 或 eMTC 网络接入，经过 5G 核心网处理和承载，就可以接入到 5G 消息平台了，为 5G 终端提供上述所说的各种消息服务和业务服务。

04、5G 消息规划

那么 5G 消息的规划是怎样的呢，总体规划和建设原则如下：

总体规划

实现消息 NFV 云化转型：借力云化已有经验，通过云化网络转型解决老旧设备问题。

坚持集中部署建设原则：基于网络部云布局，实现全网集中运营。

建设原则

选择原则：避免路由迂回，根据地理位置选择东 / 南 / 西 / 北八个节点部署。

容灾备份：5G 消息中心网元成对设置，分别部署在互为备份的两个大区节点。互为备份节点与网络云保持一致。。

05、5G 消息开通原则

5G 消息的开通目前分为终端开通和 IMS 查询号码两种方式：

5G 消息终端开通

通过 5G 消息终端自动开通：支持 4G / 5G 用户使用 5G 消息终端时自动开通。用户首次使用 5G 手机，触发开通 5G 消息，开通成功后 5G 消息系统需记录用户已成功开通；开通过程无感知，不询问用户是否开通，开通成功后下发短信提示用户。

通过实体营业厅、短信、网厅、掌上营业厅渠道开通：4G / 5G 用户可申请开通。

IMSI 查询号码开通

当用户补 / 换卡时，5G 消息系统对系统内存储的用户码号数据也进行更新。用户换号时将被视作新用户，而旧号码的处理类似销号处理，新号码将触发 5G 消息开通流程。

5G 消息是 5G 时代发展不可或缺的一环，为个人消息、企业消息、万物互联提供了完整的合作生态体系，为重新构建通信业为核心的电信生态，做出巨大贡献，让我们一起拭目以待 5G 消息的辉煌未来。

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）