微信键盘安卓 / iOS 正式版 1.0.0 发布，现已上架各大应用商店及苹果 App Store

IT之家 12 月 19 日消息，在 2021 年 1 月份的 2021 微信公开课 Pro 版微信之夜上，腾讯高级副总裁、微信事业群总裁张小龙曾透露：微信将上线属于自己的专属输入法，其目的并不是为了抢夺输入法市场，而是为了更好的保护用户的隐私。

9 月初，“微信键盘”开始进行测试，用户可以通过微信读书 App 下载使用。随后，微信键盘又同步在苹果 iOS 平台开启测试。直到今天，微信键盘 1.0.0 正式版终于面世，目前已经可以在各大应用商店下载，包括苹果 App Store。

简介

【微信键盘】是腾讯微信团队打造的一款中文输入法，提供高效的输入体验、精准的推荐策略、多元的创新玩法。

【高效的输入体验】 输入模式：支持中英文输入，可选择九宫格、全键盘、五笔、笔画、双拼、手写等多种输入方式。其中，五笔、双拼提供多种不同的编码方案。 语音转文字：可识别普通话、粤语、英语，自定义是否添加标点、省略句末标点等。 常用语：经常输入的内容可以添加至常用语，输入前 3 个字或首字母快速发送。

【精准的推荐策略】 智能拼写：精准匹配候选词，输入效率成倍提升。 表情推荐：在微信聊天会话中，一键发送根据语义推荐的动态表情。 模糊拼音：可自定义输入 z=zh、c=ch、n=l 等易混淆的拼音。

【多元的创新玩法】 智能推荐：在微信聊天会话中，输入文字，即可便捷分享与其相关的书影音、小程序、公众号等内容。 拼写检查：输入的内容精准较错，错别字一键转换为正确版本。 手写找字：手写输入汉字，提示正确读音和音调。