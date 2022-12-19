Gurman：新款苹果 MacBook Pro 将在 2023 年初推出，配备 M3 芯片的 iMac 晚些时候推出

IT之家 12 月 19 日消息，据彭博社记者 Mark Gurman 报道，苹果公司计划在“明年初”发布配备 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 新机型。这些笔记本电脑原本预计在今年推出，但据说在内部面临延迟。

除了升级的芯片和可能更快的内存之外，预计新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 其它方面不会有重大变化。

IT之家了解到，目前采用 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型于 2021 年 10 月发布，采用了全新的设计，显示屏上有一个刘海，并恢复了 HDMI 端口、MagSafe 和 SD 读卡器。Mac 的重新设计往往间隔数年，所以在 2023 年款仅仅是配置上的提升也是合理的。

Gurman 还透露，配备 M3 芯片的新 iMac“最早可能在 2023 年底推出”，但没有分享任何进一步的细节。目前的 iMac 于 2021 年 4 月推出，采用 M1 芯片和超薄的彩色设计，Gurman 之前说苹果计划跳过发布采用 M2 芯片的 iMac。他补充说，苹果仍然对采用苹果芯片的新 iMac Pro 感兴趣，但它在内部面临延误。

据 Gurman 称，苹果还在继续测试采用 M2 和 M2 Pro 芯片的新 Mac mini 机型，但他没有分享推出的时间框架。