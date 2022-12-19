育碧正在为其《星球大战》游戏寻找测试人员

IT之家 12 月 19 日消息，育碧正在开发一款《星球大战》IP 的游戏，他们目前正在招聘一些游戏玩家来挖掘游戏漏洞，工作地点为瑞典的马尔默。

虽然我们目前对这款星球大战游戏知之甚少，甚至连它的名字都不知道，但相信那些被选为游戏测试团队的人将将成为世界上第一批玩上这款游戏的玩家。

今年 3 月份，知名爆料人士汤姆・亨德森就曾透露，玩家可能最早要等到 2025 年，才会见到《星球大战》这款游戏。看来看到“满银河系的问号”还需要些日子。

目前已知的是，这款《星球大战》游戏由 Ubisoft Massive 负责，该团队以创造极具沉浸感和视觉震撼力的游戏而闻名，例如《全境封锁 2》《孤岛惊魂 3》。

之前还有消息称，这款游戏将使用育碧的 Snowdrop 引擎开发。IT之家了解到，Snowdrop 在视觉方面拥有不凡的造诣，例如《全境封锁 2》《马力欧 + 疯狂兔子：王国之战》和《南方公园：完整破碎》。

业界认为，Snowdrop 引擎在渲染高度写实的游戏世界（如全境封锁 ）方面具有出色的表现，而且 Snowdrop 可以在环境中缔造出错综复杂的微观细节，同时还可实现大范围的开放世界，相信这款游戏将为大家带来一些惊喜。