育碧《刺客信条：英灵殿》全平台开启免费畅玩活动

IT之家 12 月 16 日消息，据育碧官方消息，《刺客信条：英灵殿》将开启第二次免费周末活动。即日起至 12 月 19 日，所有玩家均可在 XboxSeriesX|S、XboxOne、PS5、PS4 以及 PC 平台（育碧国际商城及 Steam）免费游玩。

据介绍，《刺客信条：英灵殿》免费周末活动期间，玩家可以畅玩主游戏的全部内容并且其游戏进度将会保留至购买后的正式版游戏。《刺客信条：英灵殿》也将首次推出“好友招募”活动，玩家在邀请自己的朋友来书写维京传奇的同时还能获得丰厚奖励。此外，《刺客信条：英灵殿》X《命运 2》联动主题外观现已推出，玩家可登录 Animus 商城选购《命运 2》主题外观，也可在永恒之诗商店购买《刺客信条》主题道具。

免费周末各平台活动时间如下：

PS5、PS4 以及 Xbox 主机平台：12 月 16 日凌晨 2:00 至 12 月 19 日晚 20:00

PC 平台：12 月 16 日凌晨 1:00 至 12 月 19 日晚 20:00

IT之家了解到，在《刺客信条：英灵殿》中，玩家将扮演传奇维京战士艾沃尔，在公元 9 世纪因战争以及资源匮乏被迫出走挪威。玩家能够使用焕然一新的双持武器战斗系统来重现维京战士豪迈的战斗风格，并包括劫掠、攻城战、居民地建造以及重新设计的进度和装备升级系统。政治联盟、战斗的抉择和对话选项将影响到《刺客信条：英灵殿》的游戏世界，因此玩家必须为保护氏族家园和他们的未来做出明智的选择。