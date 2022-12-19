前大众 CEO 赫伯特・迪斯重返德国企业，出任英飞凌监事会主席

IT之家 12 月 19 日消息，国际芯片大厂英飞凌宣布已任命赫伯特・迪斯（Herbert Diess）担任其监事会主席，这标志着这位大众汽车前总裁已回归德国大企业。

实际上，英飞凌最大的客户便是迪斯最熟悉的汽车制造商，而且他们一直是全球半导体短缺时期依然坚挺的赢家之一，而这位监事会新主席迪斯曾在 2015 年至 2020 年期间担任英飞凌监事会成员。

两年前，英飞凌以 90 亿欧元的价格收购了美国竞争对手赛普拉斯，成为全球最大的汽车行业硅芯片供应商。

此外，英飞凌还表示，其现任主席 Wolfgang Eder 在内的两名董事会成员不会在 2 月 16 日股东下次投票时寻求连任。这将为迪斯和前西门子高管 Klaus Helmrich 腾出空间。

据悉，迪斯曾表示随着大众集团更多地转型做电动车，可能需要裁员近 3 万人，激发了大众内部一系列纷争，而迪斯最终在工会和股东对公司战略的压力下于 7 月下台。

英飞凌首席执行官 Jochen Hanebeck 在今年早些时候表示，迪斯和赫尔姆里希是“在决定我们业务未来的重大主题方面久经考验的专业人士”。

IT之家提醒，以下为英飞凌公告中给出的迪斯资料：