前大众 CEO 赫伯特・迪斯重返德国企业，出任英飞凌监事会主席

IT之家 12 月 19 日消息，国际芯片大厂英飞凌宣布已任命赫伯特・迪斯（Herbert Diess）担任其监事会主席，这标志着这位大众汽车前总裁已回归德国大企业。
实际上，英飞凌最大的客户便是迪斯最熟悉的汽车制造商，而且他们一直是全球半导体短缺时期依然坚挺的赢家之一，而这位监事会新主席迪斯曾在 2015 年至 2020 年期间担任英飞凌监事会成员。
两年前，英飞凌以 90 亿欧元的价格收购了美国竞争对手赛普拉斯，成为全球最大的汽车行业硅芯片供应商。
此外，英飞凌还表示，其现任主席 Wolfgang Eder 在内的两名董事会成员不会在 2 月 16 日股东下次投票时寻求连任。这将为迪斯和前西门子高管 Klaus Helmrich 腾出空间。
据悉，迪斯曾表示随着大众集团更多地转型做电动车，可能需要裁员近 3 万人，激发了大众内部一系列纷争，而迪斯最终在工会和股东对公司战略的压力下于 7 月下台。
英飞凌首席执行官 Jochen Hanebeck 在今年早些时候表示，迪斯和赫尔姆里希是“在决定我们业务未来的重大主题方面久经考验的专业人士”。
IT之家提醒，以下为英飞凌公告中给出的迪斯资料：
赫伯特・迪斯博士
最近担任大众汽车公司首席执行官
英飞凌成员（2015 年至 2020 年监事会）
个人信息
出生：1958 年
住址：德国慕尼黑
国籍：奥地利
教育
1987 生产技术博士（工学博士）
1984 – 1989 研究助理，1988 年开始作为大会负责人（慕尼黑工业大学自动化系）
1978 – 1983 机械工程研究，慕尼黑工业大学（获得的学位：Dipl.-Ing.）
1977 – 1978 汽车技术研究，慕尼黑应用科技大学
职业生涯
2015 – 2022 大众汽车公司各种职位
2018 – 2022 大众汽车公司首席执行官
2015 – 2018 大众汽车公司董事会成员
1996 – 2014 BMW AG 各种职位
2012 – 2014 发展管理委员会成员
2007 – 2012 年，管理委员会成员，采购 /供应商网络
2003 – 2007 宝马摩托车部负责人
2000 – 2003 牛津工厂负责人
1999 – 2000 伯明翰工厂负责人
1998 – 1999 过程咨询开发和技术负责人
1997 – 1998 过程咨询制造负责人
1996 年加入宝马公司，担任长期和结构规划主管
1989 – 1996，Robert-Bosch GmbH 各种职位
1993 – 1996 年 Treto 工厂技术总监，罗伯特-博世
1990 – 1993 年 Treto 工厂规划和维护主管，罗伯特-博世
1989 – 1990 项目工作和参与规划新工厂，罗伯特-博世有限公司，西班牙