荣耀全场景新品发布会将于 12 月 26 日举行，荣耀 80 GT、荣耀 80 直屏版以及荣耀平板 V8 Pro 即将到来

IT之家 12 月 19 日消息，荣耀全场景新品发布会官宣将于 12 月 26 日 19:30 举行，届时将带来万众期待的荣耀 80 GT、荣耀 80 直屏版以及首款搭载 MaigcOS 7.0 的荣耀平板 V8 Pro。

数码博主 @数码闲聊站 此前爆料称，荣耀 80 直屏版将搭载骁龙 8+ 处理器，护眼柔性直屏，只有 12+256GB / 16+256GB 两种配置，将提供星际黑、流光幻镜、光雨流星三种配色，而且它和荣耀 80 GT 都支持 66W 快充。

IT之家了解到，荣耀平板 V8 Pro 12.1 英寸已经上架京东商城，拥有青色、橙色后盖，采用大尺寸的全面屏，配备键盘和手写笔，运行 MagicOS 7.0，口号为“平板生产力效率革命”。

荣耀平板 V7 Pro 于去年 8 月上市，起价 2599 元。荣耀平板 V7 Pro 搭载联发科迅鲲 1300T 芯片，屏幕尺寸为 11 英寸，采用 IPS 液晶屏，分辨率 2560×1600，刷新率 120Hz，配备 LPDDR4x 内存，提供 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三种存储规格可选，并支持 MicroSD 扩展卡。

荣耀平板 V8 Pro 在屏幕上进行了加大，整体设计看起来没有太大改动，我们可以期待一下处理器性能的提升，有爆料称改用联发科天玑 8100 芯片，放弃迅鲲。