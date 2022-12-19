GPD WIN 4 掌机海外上市：搭载 R7 6800U，799 美元起

IT之家 12 月 19 日消息，GPD WIN 4 掌机今日在 indiegogo 海外上市，搭载 R7 6800U，售价 799 美元（约 5577 元人民币）起。

IT之家了解到，这款掌机的国内价格已经公布，R7 6800U + 16GB + 512GB 售价 4999 元，国内的预售时间定在 12 月底。

据官方介绍，这是全球最小的 6800U 掌机，滑盖设计，Win11 系统，支持 Steam OS；搭载 6 英寸护眼屏，1080P 分辨率，368PPI，覆盖第 5 代康宁大猩猩玻璃，支持 60Hz 和 40Hz 两档刷新率。

设计方面，新款掌机机身两端借鉴 PSP 的圆弧设计，握持时受力更加分散，握心采用凸出设计，符合人体工学；指纹识别移到左侧，右边增加一个早期 Pocket 2 上采用的光学手指鼠标，支持下压“确认（Enter）”，避免反复调整“手柄 / 鼠标”切换开关；增加了 6 轴陀螺仪支持，体感游戏一样可以玩；摇杆回归传统的错位布局，摇杆帽分拆为裙摆和盖帽，盖帽可夹住裙摆，这样不容易脱落；键盘回归传统的锅仔片按键，保留背光的同时，亮度可调可关闭；双 Type C 口，在连接显示器的同时，亦可充电；肩键增加了七彩炫灯效果，灯效可多重模式切换。

此外，新款掌机增加了背夹的 4G LTE 模块，也会增加背夹 SSD 模块，支持 M.2 2230 和 2242 两种规范。

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