英特尔 13 代酷睿 P 系列处理器核显规格不变，GPU 频率提升

IT之家 12 月 19 日消息，根据最新的爆料消息，英特尔 13 代酷睿 P 系列移动处理器将是 12 代的提频版，依旧保持 12 核 16 线程的规格。核显方面，英特尔暂不准备赶超 AMD，13 代酷睿 P 系列依旧是 96/80EU 规格，但 GPU 频率有所提升。

i7-1360P 核显

i5-1340P 核显

如上图所示，i7-1360P 核显为 96EU，GPU 频率可达 1500MHz；i5-1340P 为 80EU，GPU 频率可达 1450MHz。

作为对比，现款 i7-1260P 核显为 96EU，GPU 频率可达 1400MHz；i5-1240P 核显为 80EU，GPU 频率为 1300MHz。

IT之家了解到，AMD 移动处理器核显近年来提升明显，现款 RDNA2 架构的 Radeon 680M 拥有 12CU，性能相比上代的 Vega 核显翻倍。即将上市的锐龙 7000 移动处理器将更上一层楼，搭载 RDNA3 核显，性能预计还能有 50% 的提升。

英特尔预计会在 14 代酷睿 Meteor Lake 移动处理器上采用更大规模的核显。消息称，Meteor Lake 的核显将采用 Xe-LPG 架构，即独显 Xe-HPG 架构的精简版本。目前尚不清楚 14 代酷睿的 Xe-LPG 核显拥有多少 EU（执行单元），最早的消息称可达 192 个 EU，但最近的消息称可能只有 128 个 EU。

Meteor Lake