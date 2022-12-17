初步支持 AMX 指令，英特尔发布 oneAPI 2023 跨架构编程工具

IT之家 12 月 17 日消息，在英特尔发售第四代 Xeon Scalable、Xeon CPU Max 和 Intel Data Center GPU 之前，该公司今天推出了 oneAPI 2023 工具（更新日志）。

英特尔 oneAPI 2023 工具可用于编写 SYCL 代码，而这些代码可以在英特尔的一系列硬件以及其它供应商的硬件上运行。2023 版本支持即将推出的、包括 Xeon CPU Max 系列在内的 Sapphire Rapids CPU，并初步支持 AMX 指令。

AMX 指令的全称是 Advanced Matrix Extensions，是英特尔在即将发布的第四代英特尔至强可扩展处理器上引入的全新的加速引擎，通过指令集层面的支持来显著加速深度学习算法中的张量计算。

它包含一组被命名为 TILE 的二维寄存器，以及称之为 TMUL（Tile Matrix Multiply Unit）的硬件逻辑，用来实现加速基于 TILE 寄存器的矩阵运算。

IT之家了解到，英特尔 oneAPI 是一款面向 CPU、GPU 和 FPGA 的跨架构编程工具，摆脱专有编程模型的经济和技术负担，实现加速计算的高效敏捷的路线。

oneAPI 是一项行业倡议，旨在创建一个开放、基于标准的跨架构编程模型，在面对大量跨各种架构（CPU、GPU、FPGA 和其它加速器）的、以数据为中心的工作负载时简化开发工作。它包括跨架构语言 Data Parallel C ++（基于 ISO C ++ 和 Khronos Group 的 SYCL）、高级库和社区扩展。许多公司、研究机构和大学均支持 oneAPI。在 oneapi.com/news 上及时了解最新信息。