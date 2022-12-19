《数码宝贝世界：新秩序》新预告公布，明年 2 月 22 日发售

IT之家 12 月 19 日消息，《数码宝贝世界：新秩序》近日发布最新预告片，展示这款游戏的画面效果。
《数码宝贝世界：新秩序》Steam 商店页面于本月初上线，根据万代南梦宫此前公布的预告画面显示，该作预计将于明年 2 月 22 日发售，支持繁体中文。
《数码兽世界：新秩序》是 2016 年由万代发售的索尼 PSV 平台游戏，类型是育成 RPG。游戏的整体玩法以“玩家与搭档数码兽一起冒险的乐趣”这一原点为主题。本次上架的是 2016 年《数码兽世界：新秩序》的强化版，将同时登陆任天堂 Switch 与 Steam。
本作的主角「拓人」与「诗希」为暂停社团活动，专心准备考试的高三学生。
从小就对数码宝贝充满热情，甚至在小学 5 年级时曾赢得全国大赛。
某天在启动了当时于大赛获得的 Digivice 后，不知为何地被召唤至数码世界。
主角将活用伙伴数码宝贝的特性，于数码世界展开冒险，并设法返回现实世界。
游戏介绍：
本作继承「数码世界」系列系统，要「培育」有寿命的数码宝贝，一起在数码世界中「冒险」，以及与其他野生数码宝贝「战斗」，是款养成系 RPG。主角是突然穿越到数码世界的高中三年级学生。为了拯救面临危机的数码世界，与 2 只数码宝贝一起踏上旅程。
最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10 (64 bit only)
处理器: Intel Core i3-2100 or AMD FX-4300
内存: 4 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce GTX 560, 1 GB or AMD Radeon HD 6870, 1 GB
DirectX 版本: 9.0
存储空间: 需要 7 GB 可用空间
游戏截图：