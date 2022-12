索尼已修复 PS + 五折会员可以无限叠加的 Bug

IT之家 12 月 19 日消息,今年 12 月 12 日,港服 PlayStation Plus 开启基本、升级、高级版三档会员折扣活动,在活动期间,未在会员期的用户都能够用 25%~50% 的折扣价购买 12 个月,活动将于 12 月 20 日结束。

基本档(-50%):153 港币

升级档(-30%):360 港币

高级档(-25%):444 港币

活动开启后出现了多种 Bug,例如有人发现 PS+ 一档会员可以多次购买并且无限叠加,然后用户可通过升级高档位会员封顶 360 港币的规则花很少的钱升级到 PS+ 高档会员,从而节省很多钱。

昨天,很多玩家反映,这个 Bug 已经被索尼修复,目前用户只能通过五折价购买一年的基础会员。不过索尼也修复了很多其他 Bug,例如非会员玩家也没有折扣的问题,想继续开通的朋友可以去看一看。

IT之家了解到,今年 3 月份,索尼首次宣布推出新一代 PlayStation Plus 服务,分为 PS Plus Essentials、PS Plus Extra、PS Plus Premium 三种不同的会员等级。

PlayStation Plus 三个版本介绍: