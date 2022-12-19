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索尼已修复 PS + 五折会员可以无限叠加的 Bug

2022/12/19 13:18:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 19 日消息，今年 12 月 12 日，港服 PlayStation Plus 开启基本、升级、高级版三档会员折扣活动，在活动期间，未在会员期的用户都能够用 25%~50% 的折扣价购买 12 个月，活动将于 12 月 20 日结束。

  • 基本档（-50%）：153 港币

  • 升级档（-30%）：360 港币

  • 高级档（-25%）：444 港币

活动开启后出现了多种 Bug，例如有人发现 PS+ 一档会员可以多次购买并且无限叠加，然后用户可通过升级高档位会员封顶 360 港币的规则花很少的钱升级到 PS+ 高档会员，从而节省很多钱。

昨天，很多玩家反映，这个 Bug 已经被索尼修复，目前用户只能通过五折价购买一年的基础会员。不过索尼也修复了很多其他 Bug，例如非会员玩家也没有折扣的问题，想继续开通的朋友可以去看一看。

IT之家了解到，今年 3 月份，索尼首次宣布推出新一代 PlayStation Plus 服务，分为 PS Plus Essentials、PS Plus Extra、PS Plus Premium 三种不同的会员等级。

PlayStation Plus 三个版本介绍：

  • 基础版 PlayStation Plus 支持多人在线游戏、每月免费游戏下载和游戏进度云存储等功能，每月订阅费用为 9.99 美元，按年订阅费用是 59.99 美元。

  • 升级版 PlayStation Plus 不仅涵盖基础版 PlayStation Plus 中的所有内容，还可下载运行多达 400 款 PS4 和 PS5 游戏。每月价格为 14.99 美元，每年 99.99 美元。

  • 高级版 PlayStation Plus 包括前两个版本的所有内容，还增加了 340 款游戏，其中包括通过串流媒体提供的 PS3 游戏，以及来自初代 PlayStation、PS2 和 PSP 的经典游戏。高级版 PlayStation Plus 为用户提供限时试玩功能，允许玩家在购买前试用游戏，定价为每月 17.99 美元或每年 119.99 美元。

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关键词：索尼 PlayStationPS+

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