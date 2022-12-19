索尼已修复 PS + 五折会员可以无限叠加的 Bug

IT之家 12 月 19 日消息，今年 12 月 12 日，港服 PlayStation Plus 开启基本、升级、高级版三档会员折扣活动，在活动期间，未在会员期的用户都能够用 25%~50% 的折扣价购买 12 个月，活动将于 12 月 20 日结束。
基本档（-50%）：153 港币
升级档（-30%）：360 港币
高级档（-25%）：444 港币
活动开启后出现了多种 Bug，例如有人发现 PS+ 一档会员可以多次购买并且无限叠加，然后用户可通过升级高档位会员封顶 360 港币的规则花很少的钱升级到 PS+ 高档会员，从而节省很多钱。
昨天，很多玩家反映，这个 Bug 已经被索尼修复，目前用户只能通过五折价购买一年的基础会员。不过索尼也修复了很多其他 Bug，例如非会员玩家也没有折扣的问题，想继续开通的朋友可以去看一看。
IT之家了解到，今年 3 月份，索尼首次宣布推出新一代 PlayStation Plus 服务，分为 PS Plus Essentials、PS Plus Extra、PS Plus Premium 三种不同的会员等级。
PlayStation Plus 三个版本介绍：
基础版 PlayStation Plus 支持多人在线游戏、每月免费游戏下载和游戏进度云存储等功能，每月订阅费用为 9.99 美元，按年订阅费用是 59.99 美元。
升级版 PlayStation Plus 不仅涵盖基础版 PlayStation Plus 中的所有内容，还可下载运行多达 400 款 PS4 和 PS5 游戏。每月价格为 14.99 美元，每年 99.99 美元。
高级版 PlayStation Plus 包括前两个版本的所有内容，还增加了 340 款游戏，其中包括通过串流媒体提供的 PS3 游戏，以及来自初代 PlayStation、PS2 和 PSP 的经典游戏。高级版 PlayStation Plus 为用户提供限时试玩功能，允许玩家在购买前试用游戏，定价为每月 17.99 美元或每年 119.99 美元。