韩国首个月球探测器“DANURI”完成首次近月制动

IT之家 12 月 19 日消息，韩国国际广播电台报道，韩国首个月球探测器“DANURI”本月 17 日凌晨 2 时 45 分许按计划完成了第一次近月制动。

韩国航空宇宙研究院和科学技术信息通信部 19 日表示，对“DANURI”第一次近月制动后两天内的轨道信息分析结果显示，“DANURI”当天减速至预定目标速度。航空宇宙研究院方面表示，“DANURI”成功被月球重力捕获，成为了围绕月球轨道飞行的真正意义上的月球轨道飞行器。

“DANURI”目前位于距离月球近地点 109 公里、远地点 8920 公里、公转周期为 12.3 小时的椭圆形轨道上。第一次近月制动的目标是使“DANURI”被月球重力捕获、不错过月球，也是最重要的一次制动。“DANURI”将在进行剩余的四次近月制动后进入位于月球上空 100 公里的任务轨道。第二次制动定于 12 月 21 日进行，12 月 29 日将可确认“DANURI”是否成功进入任务轨道。

IT之家了解到，“DANURI”在韩语中意为“享受月球”。韩国航空航天研究所所长 Sang-Ryool Lee 在 SpaceX 的发射网络直播中说："Danuri 只是一个开始"。韩国计划在 2030 年左右在月球上降落自己的机器人探测器。