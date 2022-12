教育界担忧学生用 ChatGPT 代写论文，督促大学开发新的学业评估模式

12 月 19 日消息,OpenAI 开发的全新人工智能 ChatGPT 不仅能够聊天,还能够编程、写论文。这不仅引发了技术领域的热潮,也让学术界督促各个大学针对人工智能开发新的学业评估模式,防止学生用人工智能代写论文。

OpenAI 公司获得微软支持,其开发的全新人工智能 ChatGPT 于 11 月 30 日上线,供公众免费测试。在发布后的短短一周时间内,就有超过一百万用户试用了这个线上工具。这款强大的人工智能不仅可以聊天、编程,还可以形成论点并写出令人信服的论文,这也让人们普遍担忧学生们会利用 ChatGPT 在写论文时作弊。

世界各地的学者、高等教育顾问和认知科学家建议大学开发新的评估模式,应对人工智能对学术诚信构成的威胁。

ChatGPT 是一个大型语言模型,训练了几百万个数据点,其中包括大量的文本和书籍。其通过预测一系列单词中下一个更为合理的单词来对用户提出的问题做出连贯回答,但答案通常不太准确,需要人们进行深入的事实核查。

比如,当用户要求程序生成一个围绕特定主题的阅读列表时,ChatGPT 可能会生成一套虚假的参考文献。

JISC 是一家总部位于英国的慈善机构,主要为高等教育机构提供技术层面的建议。上周,约 130 所大学代表参加了 JISC 举办的研讨会。会上认为,技术该用来提高写作水平和创造力,仅仅对抗“抄袭软件和生成式人工智能对任何人都没有好处”。

目前 ChatGPT 对公众免费开放,任何人都可以在线访问,这让学术界担心,人工智能的广泛应用是否会让论文变得多余,或者需要额外资源来标记内容。

全球约有 1.6 万所高校使用美国公司 Turnitin 的软件来检测剽窃作品,并能从中识别出某些类型的人工智能辅助写作因素。Turnitin 首席产品官安妮・切希特里 (Annie Chechitelli) 表示,公司正在开发一种工具,指导教育工作者评估带有“痕迹”的论文。

切希特里还警告说,不要在如何发现作弊者方面投入过多资源和精力,并表示教育工作者应该鼓励培养批判性思维和编辑等人工技能。

过度依赖在线工具可能会影响学生发展或创造力。美国新泽西州罗格斯大学于 2020 年进行的一项研究表明,习惯通过谷歌搜索引擎找作业答案的学生考试成绩通常较低。

达沃斯世界经济论坛 (World Economic Forum) 人工智能负责人凯・弗斯-巴特菲尔德 (Kay Firth-Butterfield) 表示。“学生们不会通过提交人工智能生成的内容提升能力;相比于爱因斯坦,这种行为更像是一个工作机器。”他补充称,人工智能技术应该迅速改进。

学者们警告说,教育对这些人工智能工具的反应一直很缓慢。英国公立研究型大学开放大学名誉教授、《机器的故事:计算机如何成为创造性作家》(Open University and author of Story Machines: How Computers Have Become Creative Writers)一书作者迈克・莎普尔斯(Mike Sharples)说,“整个教育系统才刚刚意识到这一点,但这和学校里的手机问题是一样的。人们的反应先是忽视它、拒绝它、禁止它,然后试图适应它。”

高等教育咨询师查尔斯・奈特 (Charles Knight) 表示,对于本已资金紧张的教育部门来说,转向更具互动性的评估或反思性工作可能代价高昂,且颇具挑战性。

“论文如此成功的部分原因是经济,”他补充说,“如果你对学生开展其他方式的评估,所需成本和时间就会增加。”

英国大学表示,它正在密切关注这一问题,但还没有积极解决。而澳大利亚高等教育独立监管机构 TEQSA 表示,各个院校需要明确定义自己的评估规则,并将信息传达给学生。

伦敦大学学院教育研究所数字哲学家、教育研究员丽贝卡・梅斯(Rebecca Mace)说:“学习是一个过程,在很多情况下与最终结果无关。一篇论文在很多工作中都没什么用。”