2022 中国无线电大会将于 12 月 20 日-22 日召开

IT之家 12 月 19 日消息，据人民邮电报报道，2022 中国无线电大会决定于 12 月 20-22 日以线上线下相结合的形式召开，诚挚欢迎各界朋友线上参会。

2022 中国无线电大会由工业和信息化部、国家广播电视总局、广东省人民政府联合主办，大会以“无线赋能数字经济 频谱筑基产业创新”为主题，设立一个主论坛、十一个分论坛，携手政产学研各界专家、学者，聚焦无线电前沿技术，展示无线电应用成果，探讨频谱资源开发利用、提升资源使用效率和综合效益的方法路径，推动无线电事业高质量发展。

无线电频谱作为电磁空间的基本载体，是国家基础性、稀缺性战略资源，是支撑经济社会发展和维护国家安全的重要保障。随着制造强国、网络强国、数字中国建设全面推进，以 5G / 6G、工业互联网、车联网、卫星互联网为代表的新一代信息技术快速发展，经济社会发展对频谱资源需求大幅增长，科学开发、利用和保护无线电频谱资源，发挥最大效率和效益，是统筹发展与安全，推动高质量发展与高水平安全的必然要求。

IT之家了解到，大会将分为引领开创篇、管理与政策篇、技术融合创新篇、未来发展篇等四个篇章展开，设置 5G 和下一代移动通信、卫星应用与发展、无线技术助力工业互联网和物联网、无线电新技术赋能智慧交通、新一代数字集群发展通信、新技术新视听新动能论坛等 10 个分论坛及 2022 星闪联盟产业峰会暨星闪无线短距论坛，聚焦前沿无线电技术和产业发展动态，深入探讨频谱资源开发利用、提升资源使用效率和综合效益的方法路径，共商共享相关政策、法规、经济、技术等热点话题。