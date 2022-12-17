中国空间站将于 12 月 18 日部署立方体卫星

IT之家 12 月 17 日消息，业余无线电新闻称，中国业余卫星组织 CAS-10 (希望 4 号) 卫星将于 12 月 18 日与中国空间站分离并进入运行轨道。

据介绍，CAS-10 是一颗 8U 立方体卫星，体积约 228x455x100mm，重量约 12 公斤。

CAS-10 还搭载了一台相机，拍摄的照片存储在卫星上的闪存中，基于 DTMF 遥控系统，全球业余无线电爱好者可发送 DTMF 指令下载相机照片。

IT之家了解到，CAS-10 是 CAS-9 的后续任务也称为 CAS-10 或 XW-4。它携带了一整套 V / U 线性转发器、UHF 频段 CW 遥测信标和 AX.25 4.8k / 9.6kbps GMSK 遥测，空间相机。

据介绍，CAS-10 搭载一个 VHF 上行和 UHF 下行的线性转发器用于 SSB 通信，其带宽为 30kHz。该转发器将在卫星的生命周期内全天工作，全球的业余无线电爱好者可以使用它进行双向业余无线电中继通信。

此外，CAS-10 具有 CW 信标功能，使用莫尔斯电码方式发送卫星遥测数据。V / U 线性转发器上行频率为 145.870MHz，下行频率为 435.180MHz，CW 遥测信标频率为 435.575MHz，GMSK 遥测频率为 435.725 MHz。