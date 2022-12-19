鸡啄水泥地不是在吃土，而是在吃水泥螨

原文标题：《鸡啄水泥地是在吃土吗？看完无法直视水泥了》

不知道你有没有注意过一个现象：鸡啊麻雀啊有时候会在水泥地上啄来啄去。可是水泥上看起来什么也没有啊，它们是在吃什么呢，难道是吃土吗？

（图片来源：pexels）

鸟儿们并没有这么笨哦，它们可能是在啄食一种中国红配色的八爪小动物 —— 水泥螨。

不要“鸡”动。你有没有注意过，在春夏户外活动后，浅色衣服有时会莫名其妙出现一些红色小点。那是你被蚊虫咬了以后的血迹吗，是天选者的印记吗？并不是。这些小红点可能来自被你压扁的水泥螨。

水泥螨是多室赤螨属（Balaustium）的节肢动物，长得热闹也喜欢热闹。（图片来源：见水印）

水泥螨是赤螨科（Erythraeidae）的生物。赤蟎科在全世界都有分布，其中以水泥螨，也就是多室赤螨属（Balaustium）的物种数量最多。

水泥螨可以长到 2 毫米长，它们大都是鲜红色的，而且还会流出鲜红色的虫汁：在受惊吓的时候，它们的背部会渗出红色的液体，这种液体可能有警告和防水的作用。

在城市里，水泥螨喜欢在水泥建筑物，或者水泥地上轰趴。如果你仔细看看，就会发现水泥墙和水泥路面上有很多这种鲜红的小虫子。

但是在植被茂盛的地方，它们其实喜欢呆在树上。

不过别怕，它们不吃人。

和我们下面要讲的另一种常见的小红螨 —— 恙螨不同，水泥螨一生都是自由的，不需要什么“主人”，这些“小赤佬”都是靠自己亲自狩猎猎采集为生，这一点和赤蟎科的其他物种都不太一样，比较像野生人类早期的生存模式。

（图片来源：网络）

说它们“打猎”，是因为它们确实吃肉，不过吃的是其他小动物，比如其他螨虫、昆虫还有它们的卵。水泥螨是许多植物害虫的天敌，这就是为什么在有植被的地方它们喜欢趴树上，尤其是果树上。

也是因为这种果园天降八爪猎食者的属性，一些研究者希望把水泥螨培养成为生物控虫物种，帮助人类消灭农业害虫。

刚才还说水泥螨会“采集”，这是因为它们也能吃点花粉，因此你可以在花朵上偶遇它们。2012 年德国马丁路德・哈勒维腾贝格大学（Wittenberg University）的研究发现，水泥螨一般在春天吃花粉，到了夏天才开始吃“肉”。

疑似水泥螨炸街（图片来源：Zaid El-Hoiydi）

虽然水泥螨在潮湿的地方繁殖，但它们也很喜欢太阳，大太阳的时候就会出来遛弯。它们还会在春天大规模聚集，然后迅速散开，类似于快闪。现在研究者们不清楚这种现象背后的原因。

不过，加拿大圭尔夫大学的研究者 BL Cadogan 和 JE Laing 曾经观察到在大约 3.5 平方厘米的地面上，7-20 只水泥螨聚集在一起跳“广场舞”，他们认为这可能是一种集体求偶的“仪式”。

水泥螨被指指点点（图片来源：John M. Regan）

话说回来，如果你看到另外一种对你很热情、会主动扒拉你的红色小虫，你就要注意了，那种小红虫子来者不善。

实际上，我们在户外看到的常见鲜红色螨虫除了水泥螨以外，还有一种叫做恙螨。这两种小动物长相类似，也是同款配色，不过它们的习性大不相同。

恙螨是恙螨科（Trombiculid）的生物，在我国它们也叫沙虱、砂蚤、恙虫。恙螨是一个大科，下面有很多不同的物种，其中有少量不爱吃肉，但却是喜欢喝人皮浓汤的反派。而最爱喝人皮浓汤的是恙螨 Trombicular alfreddugesi。

恙螨大头照和生活照（图片来源：uwm.edu）

恙螨比水泥螨小一半，成年后它们大概有 1 毫米长、8 条腿。

这种长成了生物视力表的小动物不仔细看是发现不了的。不过因为经常群体性密接，我们可以在野外看到一片小红点，那就是它们了。

恙螨和许多螨虫不同的一点在于它们从小到大吃的东西不太一样。小时候它们吃人、吃动物。

小恙螨会爬到植物上面，然后勾住路人。小恙螨比较“忠诚”，一辈子只叮住一个主人。

抓住路人后，它们就会利用这个一生一次的机会大吃大喝。它们就像虱子一样喜欢躲在皮肤褶皱里面，然后开始“吃人”，这个过程通常持续几天。

听起来有点吓人，不过恙螨不会钻到皮肤里面，因为它们的口器太短，无法插入你的身体，它们也不会吸血。它们就外挂在路人身体表面，找到毛囊，用口器给皮肤表层注射消化液，把皮肤液化，然后喝一点你的液化死皮奶茶。

在这个过程中，人的皮肤会有防御反应，这种防御反应就是变硬，形成由坏死皮肤形成的“火山口”—— 茎口（stylostome）。不过这招对于恙螨来说没什么用，它们反而可以把这种加固设施当成吸管。

恙螨叮咬造成的茎口（图片来源：wikipedia）

在恙螨进食初期，你不会感觉异样。等到它们吃饱以后，你才会感觉不对，皮肤会发红发痒好几天。

不过这个时候你已经找不到它们了，因为吃饱了撑的恙螨会变成黄色并掉到地上，然后进入虫生的第二阶段 —— 若虫。

等若虫发育为成虫后，恙螨连食性都变了：它们长大后吃的是小型节肢动物和昆虫的卵，偶尔也会吃花粉，但不再吃人。

恙螨不挑宿主，人类和其他哺乳动物、鸟类和爬行动物都有可能被恙螨挂机。一些恙螨还会传播疾病，比如曾在日本河川沙洲流行的恙虫病就是由赤虫恙螨（Trombidium holosericeum）引起的。大家不要乱撸野生动物也是因为这个道理。

实际上，一些蜥蜴有所谓的“螨虫口袋”（mite pocket）。螨虫口袋一般在蜥蜴前肢的嘎吱窝里，因为那种潮湿温暖阴暗的褶皱是恙螨的最爱。

蜥蜴一般不是红色的，而恙螨是红色的，因此当蜥蜴走路的时候，你会看到它们的“胳膊”一闪一闪“亮红灯”，那就是蜥蜴被大量恙螨寄生的表现。不过，螨虫口袋的存在让一些研究者怀疑，恙螨或许对蜥蜴有什么好处。

和水泥螨类似，恙螨在春天最活跃。在野外植物茂密的地方活动时，最好保护好你的手腕脚踝，喷洒一点防虫药水，避免被神奇小动物“外挂”啊。

除了上面两种鲜红色的小虫以外，你在野外看到的红色系的八爪虫子也可能是躲在烂叶堆里吃其他小虫的绒螨 (Trombidiidae，左上)、超爱啃草坪的苔螨（Bryobia，右下），或是超级捕食螨大赤螨（Anystis，左下）。不过绒螨比较大，体长有半厘米了。苔螨的颜色偏棕红，而大赤螨是橙黄色的。水泥螨（右上）长得比较像大长腿的红米粒儿。（图片来源：见水印）

空气扎鸡✗

小赤佬点读鸡✓

参考资料：

https://docs.qq.com/doc/DVEtLaGNyd2t2SkRW

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：七君