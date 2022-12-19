vivo S16 系列发布会邀请函开箱：竟“隐藏”vivo 十年光影人像探索史

此前 vivo 官方已经宣布，vivo S16 系列新品发布会于 12 月 22 日 19:00 举行，而 Slogan 为“与你相「玉」，柔「光」照亮。”

距离发布会还有三天时间，IT之家也收到了此次发布会的邀请函。

此次邀请函是一副带双面柔光的偏光镜，通过偏光镜，则能看到卡片里隐藏的内容 ——vivo 十年光影人像探索史。

vivo Xshot ：创新前置全光谱 LED 补光灯

vivo X7 系列 ：内置 Moonlight 柔光灯

vivo S1 系列 ： 3200 万像素光感自拍

vivo S5 系列 ：自研五重超质感美颜

vivo S6 系列 ：屏幕柔光环技术

vivo S9 系列 ：创新微缝式双柔光灯

vivo S10 系列 ：4400 万自然柔光人像双摄

vivo S12Pro ：前置 5000 万双色温四柔光灯

不仅如此，邀请函还显示了 vivo S16 系列将首发双面柔光人像，将在光质上进行前所未有的突破创新。vivo S 系列在人像、自拍方面一直都有着非常强的行业话语权，这次 vivo S16 系列显然又是有备而来。

至于还将带来哪些惊喜，让我们一起静候 12 月 22 日 19:00 的发布会来揭晓吧！

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