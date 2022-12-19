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ROG 发布白色版 RTX 4090 / 4080 猛禽显卡

2022/12/19 20:16:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 19 日消息，据 TechPowerUp 消息，ROG 今天正式发布了白色版 RTX 4090 / 4080 猛禽显卡。

据报道，新款白色猛禽共有四款型号：

  • ROG Strix GeForce RTX 4090 白色版

  • ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 白色版

  • ROG Strix GeForce RTX 4080 白色版

  • ROG Strix GeForce RTX 4080 OC 白色版

目前，ROG 暂未公布新款白色猛禽的售价和上市时间。

已上市黑色猛禽 RTX 4090 

IT之家了解到，ROG 最新的 STRIX 猛禽使用了全新的散热模组设计。在外观部分，大量使用了赛博朋克世界观的元素，潮流 x 机能感的设计感十分充足，绚丽的霓虹色彩让显卡的整体更加丰富，超时空的未来感占据了视野的主流，开启神光同步灯效后展现出迷人的赛博氛围。

这款显卡的正面设置了一个溢出设计的 ROG Logo 配以硬核机能感线条加成，还有微调版的 ROG 字母。显卡顶部考虑到更好的散热效能，设置了大面积的鳍片出风口，减少了热量散发阻力。REPUBLIC OF GAMER 的字样支持 ARGB 灯效的神光同步。尾部的使用了跑车尾灯设计的环形灯带。

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关键词：ROGRTX 4080

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