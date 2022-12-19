ROG 发布白色版 RTX 4090 / 4080 猛禽显卡

IT之家 12 月 19 日消息，据 TechPowerUp 消息，ROG 今天正式发布了白色版 RTX 4090 / 4080 猛禽显卡。

据报道，新款白色猛禽共有四款型号：

ROG Strix GeForce RTX 4090 白色版

ROG Strix GeForce RTX 4090 OC 白色版

ROG Strix GeForce RTX 4080 白色版

ROG Strix GeForce RTX 4080 OC 白色版

目前，ROG 暂未公布新款白色猛禽的售价和上市时间。

已上市黑色猛禽 RTX 4090

IT之家了解到，ROG 最新的 STRIX 猛禽使用了全新的散热模组设计。在外观部分，大量使用了赛博朋克世界观的元素，潮流 x 机能感的设计感十分充足，绚丽的霓虹色彩让显卡的整体更加丰富，超时空的未来感占据了视野的主流，开启神光同步灯效后展现出迷人的赛博氛围。

这款显卡的正面设置了一个溢出设计的 ROG Logo 配以硬核机能感线条加成，还有微调版的 ROG 字母。显卡顶部考虑到更好的散热效能，设置了大面积的鳍片出风口，减少了热量散发阻力。REPUBLIC OF GAMER 的字样支持 ARGB 灯效的神光同步。尾部的使用了跑车尾灯设计的环形灯带。