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小米 MIX Fold 2 月光银、玄夜黑新配色及至尊套装今日开售，8999 元起

2022/12/20 9:20:32 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 20 日消息，在此前小米 13 发布会上，除了全新的小米 13 系列，官方还发布了小米 MIX Fold 2 折叠屏手机的全新配色：玄夜黑和月光银，此外还推出了小米 MIX Fold 2 “至尊套装”，这些新品将于今日 10 点全渠道开售。

小米 MIX Fold2 月光银采用镜面陶瓷材质以及钻石级横切工艺，质感绝佳；玄夜黑则采用仿皮纹玻璃材质，层次丰富，触感丝滑。

小米 MIX Fold 2 采用了小米自研微水滴型态转轴，整机轻薄，重量仅为 262g，折叠后机身厚度为 11.2mm，展开后机身厚度仅为 5.4mm。该机的外屏面积为 6.56 英寸，内屏面积为 8.02 英寸，均支持 120Hz 高刷。小米 MIX Fold 2 搭载高通骁龙 8 + 移动平台，采用 5000 万像素主摄 + 1300 万像素超广角 +800 万长焦像素三摄组合，内置 4500mAh 电池，支持 67W 快充。

IT之家了解到，小米 MIX Fold 2“至尊套装”内含小米 MIX Fold2 月光银 12GB+1TB 手机，搭配素皮支架保护壳、皮夹保护壳，还有小米手表 S1 Pro，小米 Buds 4 Pro，售价 13999 元。

小米 MIX Fold 2 新配色 12GB+256GB 版本售价为 8999 元，12GB+512GB 版本售价为 9999 元，12GB+1TB 版本售价为 11999 元。

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关键词：MIX Fold 2

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