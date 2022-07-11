消息称 Redmi Note 系列进展神速，小米 MIX Fold 2 等众多新机将于下半年发布

IT之家7 月 11 日消息，7 月 4 日，小米 12S 系列正式发布，今日，关于小米旗下其他新机的爆料也开始出现。

今日，数码博主 @数码闲聊站 爆料称，m16 进展比想象中快，同时 l18、l12、l9s、m2、m3 等机型都将在今年下半年发布。

对于这些手机代号，有网友称 m16 是红米 Note 系，l18 是 MIX Fold 2，l12 是红米 K 系，l9s 是小米 Civi 系，m2 是小米 13 Pro，m3 是小米 13。

IT之家了解到，该博主此前爆料称，小米 MIX FOLD 2 折叠屏手机将搭载 5000 万像素大底传感器，支持徕卡影像，支持杜比视界 HDR 视频拍摄。同时该博主也爆料了 MIX FOLD 2 的示意图，图片显示该机将会采用内折设计，并且外屏上拥有摄像头挖孔。据 xiaomiui.net 爆料，小米 MIX FOLD 2 手机将搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，采用 2.5K LTPO 120Hz 高刷新率内外屏，折痕控制更好。

对于小米 13 系列，此前有爆料称该系列机型将仅采用骁龙 8 Gen 2 处理器，其中小米 13 标准版将采用四边框等宽的屏幕设计，最快 11 月发布。

对于 Redmi K 系列新机，此前有爆料称其将采用高通骁龙 8 Gen 2 和联发科天玑双旗舰平台策略，并且高配版为 2K 屏幕。而对于 Redmi Note 系列和小米 Civi 系列，目前并没有太多相关消息。