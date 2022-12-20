红魔品牌形象迎来升级，新 Logo 设计更简洁

IT之家 12 月 20 日消息，今日红魔官方宣布红魔品牌形象迎来全面升级，全新的 LOGO 设计更加简洁，官方称：“深邃的双眸，激活隐藏的能量！用力量、秩序、未来感的设计演绎红魔全新的美学理念：觉醒。”

新旧 Logo 对比

新 Logo

除了新 Logo 之外，REDMAGIC 字样也有所调整。

IT之家了解到，今天红魔还宣布红魔 8 Pro 系列电竞旗舰将于 12 月 26 日 15:00 发布，根据官方此前说法，该机是首款骁龙 8 Gen 2 游戏手机。

从之前工信部公布的参数和照片来看，该机采用一块 6.8 英寸 OLED 直屏，支持屏下指纹，分辨率为 1116*2480。此外照片还显示，该机采用透明后盖设计，通过后盖可以看见里面安装的第二代骁龙 8 旗舰芯片，另外还可以看到其散热涡轮风扇等元件。

根据此前曝光的消息，全新的红魔 8 Pro 将采用一块 6.8 英寸的 OLED 材质无开孔直屏，配备 1600 万像素屏下前摄。此外，该机将后置 5000 像素主摄 +800 万像素 +200 万像素的三摄相机模组。内置 5000mAh / 6000mAh 双版本电池，支持 165W 快充。机身三围尺寸为 163.98 × 76.35 × 8.9mm，重量 228g。