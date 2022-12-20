蔚来 EC7 谍照曝光，有望在 NIO DAY 2022 亮相

IT之家 12 月 20 日消息，蔚来 NIO Day 2022 将于 12 月 24 日在合肥滨湖国际会展中心举行。李斌此前表示将于 NIO Day 2022 上推出年度新品。

蔚来表示，NIO Day（蔚来日）是其一年一度和用户分享愉悦的聚会，也是其发布年度新品的舞台。谍报家现放出了疑似命名为蔚来 EC7 的一款全新纯电 SUV 路试谍照，新车外观风格上与特斯拉 Model Y 接近，不过外观细节仍然有着典型的蔚来风格。

通过谍照可以看到，新车车头与蔚来 EC6 的前脸相似，依旧为家族“瞭望塔”设计，它采用了分体式大灯，上部是横置的日间行车灯，下部是竖置的前大灯组。

车身侧面，新车采用轿跑式的溜背造型，同时轮眉采用了圆形的造型，相比 EC6，新车变得更为流线，线条取消了直角边的元素。尾部采用了全新的贯穿式尾灯设计，类似于蔚来 ET7 的设计。尾部还有一个漂亮的扰流板，车尾贴有纯电动车辆的标牌。

IT之家了解到，蔚来 ES7 车中央设有激光雷达，两边分别为 800 万像素摄像头，预计 EC7 也会采用这样的配置。

车尾方面，新车有望采用贯穿式尾灯设计，以及溜背造型。蔚来 EC7 预计会比 EC6 更大一些，参照蔚来 EC6，其长宽高分别为 4850/1965/1731mm, 轴距为 2900mm。

其他方面，预计未来 EC7 将搭载应用 AR / VR 技术的全景数字座舱 PanoCinema，但很可惜目前暂无更多配置信息。

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