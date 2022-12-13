蔚来秦力洪：本次 NIO Day 将发布 NT2.0 平台的 ES8，明年为手机单独举行发布会

IT之家 12 月 13 日消息，蔚来已经宣布，NIO Day 2022 将于 12 月 24 日在合肥滨湖国际会展中心举行，目前已经开始报名并抽取门票。

在此之前，蔚来召开了一场媒体沟通会，由总裁秦力洪主持。李斌之前表示，本次 NIO Day 将发布两款新车，他透露其中一款是 NT2.0 平台的 ES8 改款车型，另外还将发布一款全新的车型 (可能是 ET5 猎装版之类的车型)。

他表示，今年 NIO Day 上还将带来新版 NOP+，包括高速自主领航换电功能。简单来说就是蔚来车辆可以通过自动驾驶自己进入高速上的自动服务区，自己找到换电站，自己实现泊车换电，首批将率先支持一横一纵的高速公路的服务区换电站。

据介绍，蔚来品牌目前在 40 万以上纯电市场占有率达 77.6％，而阿尔卑斯品牌也就承载了开拓更多价位市场的任务，阿尔卑斯品牌主力车型销量目标为 5 万辆 / 月；

关于蔚来为什么要设立子品牌，秦力洪则表示是因为中国这两年新能源车的渗透率迅速提高，尤其是在 20 - 30 万这个区间，其中特斯拉、比亚迪、小鹏这几个品牌既是推动者，也是受益者，所以蔚来需要做一个全新的品牌来实现下沉，最终决定了这条两个品牌的战略道路，他认为这比较适合蔚来的发展。

▲ 蔚来 ET7 | 图源：蔚来官网

IT之家了解到，其他重点信息还包括：

- 蔚来第 30 万辆量产车预计将在 2023 年 1 月 1 日交付 ；

- 蔚来 App 拥有超过 500 万注册用户，日活用户超过了 38 万；

- 目前蔚来二代换电站正在推行无人值守，每位换电专员将巡回管理 3-4 个换电站；

- 蔚来在 2023 年预计将新增布局 50-60 家 NIO House；

- 全球研发中心新增深圳、杭州、新加坡，还包括之前的上海、合肥、北京、柏林、慕尼黑、牛津、圣何塞、布达佩斯；

- 本届 NIO Day 2022 将支持在车内通过 Nreal Air AR 眼镜的方式在线观看；

- NT3.0 平台的名字将以 C 字母为开头，命名方式按例也将与树名有关；

- 欧洲市场年内计划建成 20+ 座换电站 (预计今年最终会是 18 座左右)，2023 年规划建成 120+ 座换电站；

- 蔚来手机再次确认不会在 NIO Day 上发布，明年上半年将会有手机产品专属的发布会；

- 关于组织结构方面，理想、小鹏都有动作，而这方面蔚来近期没有跟进调整的必要。