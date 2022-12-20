开源压缩软件 PeaZip 9.0 版本发布：内存占用减少 10%，运行速度提升 10%

IT之家 12 月 20 日消息，开源压缩软件 PeaZip 9.0 版本发布。新版本完成了从 PeaZip 8 开始的图形用户界面改进，提高了运行速度、减少了内存占用，并引入了很多重要改进。

现有用户可以访问“帮助”-》“检查更新”以自动下载和安装新版本。该版本也可以在项目的 GitHub 仓库中以独立版本的形式提供给所有支持的操作系统。

官方更新日志列出了 PeaZip 9.0 中的所有改进和变化。开发人员改进了应用程序的速度和内存使用，并在新版本中清理了遗留的代码。根据更新日志，PeaZip 9.0 打开 250K 项目的档案内存占用减少 10%，速度提高了 10%。数值因档案的大小而异，但处理大型档案的工作在资源上有了相当大的改善。

IT之家了解到，PeaZip 9 默认不支持 Windows 11 的现代右键菜单，但 Windows 11 用户可以相应文件夹中找到 REG 注册文件，以添加条目到现代右键菜单中。

新版本中完成了界面方面的调整，改进了对 7z、7zip 和 TAR 格式的支持。7-Zip 格式支持“不修改最后访问时间”、“不跟踪符号链接 / 硬链接”和“限制压缩期间的最大内存使用量”等选项。