国外网友将 90 分钟电影压缩至 1.44MB 放入软盘

IT之家1月2日消息 国外 reddit 论坛的一名爱好复古电子产品的网友 u/GreedyPaint，近日制作了一款软盘视频播放器，并成功地将 90 分钟的《怪物史瑞克》电影压缩，装入到一片 1.44MB 软盘内。

该设备具有一个软盘读取装置，以及一个外置 CRT 显示器，设备开机时有着网友自制的开机动画，网友将这一套设备命名为 LimaTek Diskmaster。

这名网友使用树莓派来制作播放器的硬件部分，定制的 x265 编码器进行压缩，视频的帧率降至 4fps，分辨率为 120×96，同时包含全长音频。尽管画面看起来十分卡顿，如同播放 PPT，但是得益于完整的音频，电影的信息量还是能够保留的。关于音频方面，这名网友没有透露音频所采用的编码格式。

仅仅将 90 分钟的音频压缩至 1.44MB 就已经十分惊人了，这名网友将 90 分钟的电影压缩至 1.44MB 的操作，尽管不具备实用价值，但是也展现了强大的探索精神。比较可惜的是，该网友录制的视频同样使用了十分古老的 DV 摄像机，画质很差，无法展现出真实的显示画面。

IT之家了解到，常规的 x265 视频格式尽管能够实现相比 x264 更高的效率，但是要想实现更加极限的压缩率，需要一些特殊的定制编码器，使用自定义的编码参数诸如 P 帧、GOP 等进行压缩。