骁龙 8Gen2 + 2999 元起 + 24 期免息：努比亚 Z50 手机预售

努比亚昨日正式发了努比亚 Z50 新机，采用全新 35mm 定制光学系统，搭载第二代骁龙 8 移动平台，内置 5000mAh 大电池，售价 2999 元起。

此款现已开启预售，支持领券享白条 24 期免息 + 前 200 晒单评价赢 100 元 E 卡 + 以旧换新至高补贴 1000 元：

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努比亚 Z50 依然主打影像，搭载全新 35mm 定制光学系统，号称等效进光量领先一英寸的小米 13 Pro。

该机主摄采用索尼 IMX787 传感器，拥有 6400 万超高像素、F1.6 的大光圈，支持 OIS 光学防抖，另外辅以 50MP（三星 S5KJN1，116°）超广角微距双摄，采用 4 LED 环型闪光灯。另外，努比亚 Z50 前置 16MP（豪威 OV16A1Q）摄像头。

官方称，努比亚 Z50 在 110LP / mm 频率下 MTF 值高达 84.2%，即使随着进光点离镜头中心点越来越远，MTF 值始终保持高水平。其搭载 7P 镜头、16 层光学镀膜，有效抑制眩光，轻松拍出通透感。

努比亚 Z50 采用多通道光谱传感器，NeoVision 环境感知系统。色彩还原的准确度提升 35%，结合软硬件色彩调教能力，照片更加真实自然。光的频闪度降低 30%，让照片更加纯粹清晰。

努比亚 Z50 支持闪电抓拍 3.0，拍照速度提升 30%，成片率提升 20%。同时叠加全新超感光追焦，无论主体如何移动，都能实时准确追焦。

努比亚 Z50 还开发了专门针对夜景拍摄的“夜魈算法”，将相机的等效感光提升 3 倍。与此同时还推出了银河超夜算法。秒拍星轨时，结合国家天文台恒星数据库，一键生成独一无二的星轨照片。

核心配置方面，努比亚 Z50 搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，CPU 性能提升 35%，GPU 性能提升 25%，AI 性能则提升到上一代的 4.35 倍，安兔兔跑分突破 1337140，全系搭载 LPDDR5X 内存 + UFS4.0 闪存。

努比亚 Z50 内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充。搭载灵犀智能算法，从系统底层提供了一整套的功耗保护。官方称经严苛的全新用户续航模型来测试，Nubia Z50 续航达到了惊人的 35.52 小时。极限场景下，Z50 可以做到超长待机 30 天。支持旁路充电，在玩游戏时只供电不升温。

网络方面，努比亚 Z50 支持 5G 网络的双卡双通，实现真正的双 5G 网络。采用了多天线切换，360 度环绕设计，以及小净空增强算法，将手机天线的性能提升了 50%。

游戏方面，努比亚 Z50 升级超级稳帧 3.0。从应用级到指令级，对操作的识别更精细，对温度的控制更准确，帧率稳定性提升 2 倍，功耗降低高达 15%。支持全新的游戏空间，自定义 3 种性能调控模式，4 种 GPU 图像调节，5 种显示增强选项。官方称，室温 25­°C 情况下，努比亚 Z50 开启觉醒模式：《原神》60 帧极高画质 30 分钟，平均帧率 59.63fps，背面最高温度 42.5°C；《王者荣耀》120 帧极高画质 30 分钟，平均帧率 120fps，背面最高温度 38.2°C。

外观方面，努比亚 Z50 提供玻璃版和素皮版，前者厚 8.46mm、重 199g，后者厚 8.71mm、重 197g，玻璃版有白岛、黑礁配色，素皮版提供青屿配色。努比亚 Z50 采用双摄云岛设计，摄像模组的灵感来源于双反相机。摄像头的一侧是一体式环形闪光灯加多通道光谱传感器设计，在提高拍照补光能力的同时也为更好的拍摄提供助力。主摄镜头外圈采用钻石高亮 CNC 精加工，通过航空级高分子阳极氧化，形成了 Z50 上低调轻奢的红圈。

屏幕方面，努比亚 Z50 采用一块 6.67 英寸 2400×1080 AMOLED 柔性曲面屏，144Hz 刷新率（144Hz / 120Hz / 60Hz / 智能 4 挡），支持 360Hz 智能采样率，维信诺双鼎排列，微棱镜设计，峰值亮度 1000nits，支持 10bit 色深，屏幕还获得了 UL 公司的铂金级硬件低蓝光认证。

系统方面，努比亚 Z50 预装全新 MyOS 13，从底层打造了一套刷新率无极变速的技术，自适应流畅增强，系统流畅度提升 30%，15 个系统自带应用 0 广告。内置时空启辰超级壁纸，八大行星在浩瀚银河中自由穿梭，实现熄屏、锁屏、桌面一镜到底的无缝联动。新增旅行家行为锁屏，实时转换每日步数。针对位置、录音、拍照、联系人、存储空间这五大核心隐私行为，记录每一次应用使用记录，让 App 的越界访问有据可查。系统中内置的反诈中心，保护手机不受外部钓鱼网络的侵犯。

MyOS 13 发版计划方面，努比亚 Z40 Pro & Z40S Pro 内测推进中，正式版 2023 年 Q1 发布。

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