从 A 到 E 划分数码设备维修难易程度，欧盟计划 2025 年启用新能源标签

IT之家 12 月 20 日消息，怎么知道某款智能手机和平板的可维修难易程度？除了通过自媒体视频或者 iFixit 等维修网站了解之外，欧盟计划在 2025 年启用全新的能源标签，从 A 到 E 来划分数码设备的维修难易程度。

环境、自然保护、核安全和消费者保护部（BMUV，以下简称德国环保部）表示，从 2025 年起，所有智能手机和平板电脑都将强制使用新标签。

IT之家了解到，在刻度上可以看到一个符号，它与刻度上的代码字母一起提供了有关可修复性的信息。此外该标签还综合考虑了拆卸步骤的数量、备件的可用性以及软件更新可用性等信息。

欧盟成员国和委员会于 2022 年 11 月 18 日就智能手机、平板电脑、移动电话和无绳电话的新生态设计要求做出了决定。欧盟在 12 月 12 日出台新指南，确保可以更换智能手机和笔记本的电池。

联邦经济事务和气候保护部长罗伯特・哈贝克（Robert Habeck）表示：“大多数消费者无法再想象没有智能手机和平板电脑的生活。在您做出购买决定时获得可靠的帮助尤为重要，我们现在可以为未来提供这些帮助。新能源标签还激励智能手机和平板电脑制造商以创新和可持续的方式设计他们的产品。这有助于更有效地利用世界各地的资源”