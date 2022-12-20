《仙剑奇侠传》强行打败“不能打败”的人，姬三娘首次出手就被逮

不知道大家玩 RPG 游戏的时候有没有这样的经历：

某个 BOSS 的战斗力比较强，我们打了很久很久都没有打死。BOSS 虽然强大，却也无法一次性将我们团灭，于是就这么僵持了很久。

最后玩家认为这是不可战胜的 BOSS，而且发现资源不足以支撑，于是故意撤防让打死，结果就出现了“战败”的画面。

此时玩家才知道，这是正常可以打死的 BOSS，而且必须要打死的，要不然无法过关。

胜败乃兵家常事也，大侠请重新来过吧！

说实话，在没有攻略的情况下，遇到一些比较狠的 BOSS，真的不知道到底能不能打死。

一般来说，比较良心的、不可战胜的 BOSS，在出场之后一两招之内绝对可以团灭主角队。怕的就是遇到那种明明打不死，偏偏和你耗，将所有的道具和资源全都挥霍光的 BOSS。

遇到这种情况很有可能让玩家倾家荡产，最后还捞不到任何好处。

而这种人物在《仙剑奇侠传》历代中都会出现，当年的石长老、雷龙、姜世离、罗如烈和古藤老人折腾了多少玩家。印象最深的就是《仙剑奇侠传》那只衔烛之龙。

当然了，有的游戏则比较人性化，明明不可战胜的 BOSS，只要你能打赢一样能拿到超高的经验值。

就像是《幻想三国志》中的关羽，两三刀就将主角团灭了，但要是你肯嗑药和耗，一样可以赢。

其实所谓不可战胜的 BOSS，都是满级大神到新手村来虐菜的。

后期要是我们再次遇到的话，就一定可以打赢了。

林天南让我们比较纠结，到底是偷他身上的宝剑好，还是直接干掉拿经验好呢？

《仙剑奇侠传》系列前期最强的两位 BOSS，重楼和玄霄，玩家无论打赢或者打输都可以看结局的。

玄霄百万生命值，以及无耻的回血技能，正常玩法根本打不死，只需要干掉掌门就可以了。

当然了，要是你练成了光速菱纱和紫英，那就当我没说吧！

RPG 中有很多无法杀死的怪物，但是想要过关的话，就必须满足一定的条件：

有的是坚持多少个回合，就会触发剧情过关；

有的是将 BOSS 打掉多少的血量，BOSS 就会逃走；

有的是必须先干掉其中之一，然后另一只才能打，顺序错了半天打不死。

没有攻略的话，玩家整个过程都是很痛苦和纠结的。

大家最熟悉的“杀不死的 BOSS”，应该是来自《仙剑奇侠传》初代中的，很多剧情人物都可杀可不杀的。

但奇怪的是有的人物可以拿到经验值，有的人物却没有经验值。

没有经验值的怪物，是系统认为不修改绝对不可能杀死的。

姬三娘

姬三娘是游戏中非常罕见的人类 BOSS，但比较奸诈。在扬州期间，我们要和她大战三次，而且每次都无法彻底将其杀死。

最后一次在井底打败她也只能抓捕归案。

玩家们估计比较好奇，第一次见到姬三娘有没有可能杀死呢？

以此时玩家们的级别和身上的装备，基本上不大可能杀得死的，就算是投掷武器也还差那么一点点，姬三娘只给玩家一次机会，没打死就溜走了。

因此玩家一般都是选择偷她身上的衣服。

此时要是我们使用修改，将级别加满，或者学会酒神，就可以直接秒杀姬三娘了。

那么打败她之后有什么效果呢？

DOS 版和 95 版打败姬三娘之后，她的剧情不会变，仍然是奸笑着离开了案发现场；

98 柔情版则稍微有点不同，姬三娘被打败之后，直接消失了，不会出现奸笑离开的画面。

其实当时要是能出现这个画面，该有多好啊！这样可以少费很多力气。

可惜的是，井底那么多宝藏拿不到了。

其实早年的版本中，姬三娘在被抓捕归案之后，马上找太守就可以拿到悬赏金。

这个设定在后期被取消了，比较遗憾啊！怎么说也有 5050 文，释放一次乾坤一掷还是足够的。

石长老和毒娘子

估计大家都比较好奇，为什么林天南、天鬼皇、彩依、盖罗娇这些可杀可不杀的 BOSS 打死之后都有经验值，偏偏石长老和毒娘子没有呢？

那是因为，石长老和毒娘子都是游戏中的满级人物，血量和拜月教主一样丰厚。

要是你在前期就能打败他们，那拜月教主岂不是多余的了。

多少玩家试图打败石长老，让灵儿不被带走？

遗憾的是，这是无法实现的。

石长老无法被打死，就算你使用修改打死，仍然无法改变剧情。

但要是你在《新仙剑奇侠传》中仍然以为他们是杀不死的话，那就会吃大亏。

《新仙剑》毒娘子虽然比较强悍，但玩家第一次大战必须要赢的，然后她才会变身。此时才能交给酒剑仙处理。提前死了的话，那就太冤枉了。

在《仙剑奇侠传》的主线剧情中，石长老是在苗家野店被埋伏时，和盖罗娇同归于尽而死的。

不过盖罗娇毕竟有光环，部下为她挡住了致命伤害，勉强逃过一劫。

每个年代的玩家接触到的游戏都是不一样的，投入的情感也是不同的。

曾经的我们也追逐过最新的游戏，但总有一天还是会停下了脚步，在回味经典游戏的同时，寻找逝去的青春。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代