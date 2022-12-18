亚马逊和水晶动力就《古墓丽影》系列新作发行达成合作

IT之家 12 月 18 日消息，亚马逊宣布，将负责发行水晶动力下一款《古墓丽影》作品，并表示本作将登陆多个平台。

从之前的预告可知，本作采用虚幻引擎 5 制作。官方承诺本作将是该系列“迄今为止最大、最丰富广泛的续作”，目前正处于早期开发阶段，更多细节将会在之后公布。

在今年 4 月的虚幻引擎发布会上，水晶动力官方曾表示，他们的目标是突破画面的极限并提供高质量的电影化动作冒险体验。

IT之家了解到，官方此前透露《古墓丽影》新作将融合 Core Design 旗下旧系列和水晶动力重启三部曲游戏的时间线。有传闻称该作将是“一个设定在发生神秘大灾变的现代世界的动作冒险游戏”。

实际上，很多玩家对亚马逊发行提出了质疑。有粉丝认为，作为大型跨国企业，亚马逊发行部门可能会患上“公司病”并对游戏制作指手画脚，改动剧情、系统、发展方向等等，并不看好本次和水晶动力之间的合作。

当然，也有玩家对《古墓丽影》能够得到亚马逊这种规模的公司助力感到欣喜，并对游戏能够最终展现出来的剧情和画面表示乐观。

实际上，亚马逊此前曾参与发行《失落的方舟》、《新世界》（同时也是制作方）这样的 MMO 游戏，而且与万代南梦宫一同推出的《蓝色协议》同样是 MMO，这部《古墓丽影》算得上是亚马逊首次涉足单人叙事游戏，不少玩家认为亚马逊在从事此类工作上会更加得心应手。