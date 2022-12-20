IQUNIX 联名小王子 IP 推出两款无线键盘：专属定制小王子轴，售价 999 元

IT之家 12 月 20 日消息，IQUNIX 联名小王子 IP，推出了两款联名无线键盘，本体为 IQUNIX ZX75，81 键 75% 配列搭配多媒体旋钮，结合小王子 IP 元素，分别推出了“日落遐想”和“云端相见”的主题键盘，已上线 IQUNIX 官方旗舰店，售价 999 元。

《小王子》是法国作家安托万・德・圣-埃克苏佩里于 1942 年写成的著名儿童文学短篇小说，是全世界最畅销的书籍之一，迄今已售出超两亿册。

“日落遐想”灵感来源于“四十四次日落”，治愈明亮的色彩，定格夕落瞬间，浪漫与童趣，唤起心中的小王子。

“云端相见”深邃蓝与月亮黄交织，融入云端、星辰、月球等元素，重现小王子的那片漫天星辰。

值得一提的是，IQUNIX 这次搭载了自家的专属定制轴 —— 小王子轴，轴体类型为线性轴，触发压力为 42±5gf，导通压力为 52±5gf，导通行程为 2.0±0.4mm，总行程为 3.8±0.2mm，这也是 IQUNIX 首次推出自己的轴体。

其他方面，两款键盘都支持蓝牙 5.1、2.4GHz、有线三种连接模式，蓝牙模式下还可连接多台设备。此外，键盘内置 6000mAh 锂电池，搭配低功耗无线模块，在蓝牙模式（关闭灯光）下，续航最高可达 300 多天，支持 RGB 背光、全键无冲等，还有多媒体旋钮、可拆卸脚撑的设计。

IT之家了解到，该联名键盘还采用了礼盒的包装，附赠了小王子相关的金属键帽和明信片，售价 999 元，现已正式开售。