开源鸿蒙 OpenHarmony 新增支持证通电子分布式 ZT925 支付密码键盘设备

IT之家 12 月 19 日消息，深圳市证通电子面向金融支付场景进行金融部件创新适配集成，推出一款搭载 OpenAtom OpenHarmony（以下简称“OpenHarmony”）3.1 Release 系统的支付密码键盘设备 ZT925，该产品通过 OpenHarmony 3.1 Release 版本兼容性测评，获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。此外，该设备可以通过应用 OpenHarmony 的分布式软总线技术实现搭载不同形态的主设备，从而适配不同的应用场景。

证通电子支付密码键盘设备 ZT925 集成密码键盘和非接读卡器等金融部件，组成一个最小化的安全支付套件，对外提供金融支付功能，通过搭载 OpenHarmony 3.1 Release 系统，自带分布式组网能力，能够自动发现并完成和主设备的身份鉴别和自动组网，扩展主设备的金融支付功能。

ZT925 和主设备分别接通电源后，根据各自预置的策略，组成一个星型、拓扑结构稳定的网络。用户在主设备上办理业务，在金融支付交易环节，通过 OpenHarmony 软总线技术流转交易信息到 ZT925。远程终端 ZT925 的指示灯开始闪动，进入金融业务办理状态，响应客户在 ZT925 上的刷卡、密码输入等操作。至此，主设备和 ZT925 通过远程联动，完成支付交易。

这次终端产品通过将支付有关的安全部件和通用部件做成独立部件，终端形态与场景更契合，提高整体可携带性。IT之家获悉，终端设备厂商进一步做分工，专业的安全支付厂商专注于研发安全部件，行业厂商聚焦于通用部件和业务体验，通过指定策略，聚合不同的安全部件，在商户侧形成超级终端，提升支付体验和安全性。更重要的是，对于终端操作系统主线版本的更新，通过 OpenHarmony 软总线互联的终端，只需要做差异化的安全认证，就能快速迭代行业设备。

此外，传统金融终端采用核心板和扩展底板将密码键盘等安全部件和显示屏、摄像头等通用部件组装在一起方式，不能很好匹配行业的碎片化需求。如果场景需要新增一个显示屏，就涉及到整机变动。现在，将密码键盘、读卡器这些金融部件做成独立的支付安全套件，将金融部分解耦出来，通过 OpenHarmony 软总线技术搭载不同形态的主设备，共同承载与展现金融业务，助力金融业务发展。

通过在金融终端上运用 OpenHarmony 软总线技术，证通电子从金融终端的实用性、可靠性、安全性和可扩展性出发，提高金融终端的业务支撑能力和智能化水平，满足碎片化的行业需求。进一步，证通电子通过引入定制化的组网策略，丰富 OpenHarmony 软总线控制技术，提升金融终端重构的效率。