白鹤滩水电站全部机组投产发电，跨越半个世纪的世界最大清洁能源走廊全面建成

IT之家 12 月 20 日消息，据三峡集团消息，12 月 20 日 8 时 50 分，随着 9 号机组正式并网运行，在建规模世界第一、装机规模全球第二的金沙江白鹤滩水电站 16 台百万千瓦机组全部投产发电，这标志着我国在长江之上全面建成世界最大清洁能源走廊。

三峡集团在长江干流建设运营的 6 座巨型梯级水电站（乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝）共安装 110 台水电机组，总装机容量达 7169.5 万千瓦，年均发电量达 3000 亿千瓦时，形成跨越 1800 公里的世界最大清洁能源走廊，对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全具有十分重要的意义。

IT之家了解到，从万里长江第一坝 —— 葛洲坝工程开工建设，到兴建世界最大水利枢纽工程 —— 三峡工程，再到白鹤滩水电站全面投产发电，世界最大清洁能源走廊的建设跨越半个世纪。中国水电人坚持自力更生、创新发展，攻克一系列世界级技术难题，实现了中国水电从跟跑、并跑，再到领跑世界的历史性跨越。

白鹤滩水电站所安装的百万千瓦水轮发电机组不仅单机容量排名世界第一，还实现了百分之百国产化。研发、制造、安装带动了我国水电装备全产业链的升级换代。

白鹤滩水电站电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达 624.43 亿千瓦时，能够满足约 7500 万人一年的生活用电需求，可替代标准煤约 1968 万吨，减排二氧化碳约 5200 万吨。