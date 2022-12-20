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一加服务宣布与 OPPO 服务融合，本月底生效

2022/12/20 19:06:01 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 杉玄 的线索投递！

IT之家 12 月 20 日消息，一加服务官方今日发布公告，为更好地满足一加用户的服务需求，提升整体服务水平，自 2022 年 12 月 31 日 18:00 起，一加相关的售后服务，将由“OPPO 服务”统一承接，解决大家日常用机中的问题。

相关信息变更如下：

  • ①  服务官网：由一加服务官网切换为 OPPO 服务官网

  • ②  服务热线：由 400 888 1111 切换为 95018，为用户提供 7*24 小时服务。

  • ③  在线客服：由一加在线客服切换为 OPPO 在线客服。

  • ④  服务中心：全国近千家 OPPO 官方授权服务体验中心，均可提供一加产品售后服务。

  • ⑤  社媒平台：“一加服务”微博、“一加服务”公众号等账号停更，相关服务咨询可关注“OPPO 服务”微博、“OPPO 服务”微信公众号等账号。

  • ⑥  微信小程序：搜索并进入“OPPO 服务”小程序首页，点击一加图标切换至一加页面，即可使用自助服务相关功能。

IT之家此前报道，一加创始人刘作虎在 12 月 17 日宣布OPPO 一加正式开启双品牌，刘作虎称 OPPO 将给一加投 100 亿，为助力一加未来发展。开放 OPPO 超 1000 家售后网点，为一加用户提供优质的售后服务，网点覆盖全国 90% 以上地级市。

刘作虎表示，有了明确的品牌和市场定位，在 OPPO 的全方位护航下，一加将会迎来全新的时代。在这个策略的协同下，OPPO 与一加建立各自的品牌特色，推出差异化产品，满足越来越多样化的用户需求。

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关键词：一加 OPPO

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