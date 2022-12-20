高合 HiPhi Z 首批量产车正式下线，现已启程发运全国

在智能方面，HiPhi Z 还将搭载高合自研的全新 HiPhi OS 系统，不仅拥有全新的人机交互界面，通过高通骁龙 8155 车载芯片的加持，其流畅性，稳定性等也会有大幅提升，让性能与智能高度融合。HiPhi Z 还应用了 360 度全车 ISD 智能交互系统和 PML 可编程智能大灯系统。此外，高合还将数字生命注入机械，在车内创造出一个有生命感的智能数字机器人 ——HiPhi Bot，其创新地采用了多轴位移机械系统，可灵活的前后左右摆动。