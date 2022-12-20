高合 HiPhi Z 首批量产车正式下线，现已启程发运全国

IT之家 12 月 20 日消息，据高合官方消息，12 月 20 日，高合 HiPhi Z 首批量产车正式下线，并于当日启程发运全国。
据介绍，HiPhi Z 是继 HiPhi X 后的高合第二款旗舰车型，定位大型豪华纯电四门 GT，与可进化超跑 SUV——HiPhi X 共同构成了双旗舰。
官方表示，HiPhi Z 不仅具有赛道级的性能表现，全系使用了电量与能量密度双向领先的 120kWh 电池包，CLTC 续航里程最高可达 705 公里。还搭载了总功率 494kW 的高效能双电机，智能四驱系统，0-100km / h 加速仅 3.8 秒。同时还全系标配 ±6.6° 的全速域主动后轮转向、空气悬架等高规格底盘配置。
在智能方面，HiPhi Z 还将搭载高合自研的全新 HiPhi OS 系统，不仅拥有全新的人机交互界面，通过高通骁龙 8155 车载芯片的加持，其流畅性，稳定性等也会有大幅提升，让性能与智能高度融合。HiPhi Z 还应用了 360 度全车 ISD 智能交互系统和 PML 可编程智能大灯系统。此外，高合还将数字生命注入机械，在车内创造出一个有生命感的智能数字机器人 ——HiPhi Bot，其创新地采用了多轴位移机械系统，可灵活的前后左右摆动。
IT之家曾报道，今年 8 月份，高合 HiPhi Z 正式上市，售价 61 万-63 万元。